Масленица в 2022 году: когда начинается и какие традиции существуют

Совсем скоро мы будем печь блины, ходить в гости и сжигать чучело.

Масленица – традиционный русский народный праздник, которым ежегодно провожают зиму и встречают весну. Традиционно ее отмечают накануне Великого поста, но праздничной считается и вся неделя перед ней. Масленицу также называют Сырной или Мясопустной неделей из-за того, что в период праздника нельзя употреблять мясо, а вот молочные продукты и сыры приветствовались.

Когда в 2022 году отмечается Масленица

Ежегодно Масленица празднуется за восемь недель до Пасхи и за неделю до Великого поста. В 2022 году Масленица отмечается 6 марта. Ей предшествует Масленичная неделя, которая начинается с 28 февраля. С 7 марта начинается Великий пост перед Пасхой.

Масленица: история праздника

Праздник Масленица берет свои корни из языческой культуры, но остался с нами после принятия христианства. Церковь включила этот праздник как неделю, предшествующую началу Великого поста. Из языческой культуры до нас дошли многие обряды и традиции.

Название Масленицы произошло от слова «масло» – этот молочный продукт, как и многие другие, будет запрещен после масленичной недели в связи с началом Великого поста. На Руси праздник назывался Комоедица и был связан с весенним равноденствием, которое приходилось на конец марта. По одной из версий историков, эти дни были сродни современному новому году, так как жизнь людей была сосредоточена на земледелии.

Наши предки называли медведя Ком, откуда и пошло название праздника. Во времена Комоедицы с утра Медвежьему богу несли блины – их раскладывали на пеньки в качестве подаяний для языческого бога.

Как появились традиции Масленицы

В древности Масленица была праздником, обозначающим прощание с зимой, и начало весны. Традиционный символ праздника – блин, похожий на солнце и славящий языческого бога Ярило – покровителя солнца, весны и плодородия. Еще одним ритуалом Масленицы является сжигание чучела. Этот обряд несет в себе смысл жертвоприношения и обновления жизненной силы. Однако православная церковь не одобряет именно эту часть праздника.

«Гадания и человеческие жертвоприношения, которые сейчас заменены сжиганием чучела зимы Масленицы, — языческий обычай, который, мне кажется, выглядит дико. Особенно в глазах детей. Сжигать кого-то на костре в облике человека — пережиток прошлого», - священник Владимир Панарин.

Однако не все эксперты сходятся во мнении о том, что Масленица – сугубо языческий праздник и противоречит традициям православной церкви. По мнению историка Никиты Гайдукова, уже во время масленичной недели начинается постная неделя благодаря традициям.

«На самом деле никаких языческих традиций в Масленице нет. Она была придумана для того, чтобы не дать и дальше увеличивать пост. Но по сути Масленица – это уже и есть постная неделя, потому что некоторые традиции поста в это время уже начинают соблюдаться, то есть литургический институт уже работает»

Многие историки и исследователи до сих пор спорят о том, была ли Масленица действительно языческим праздником. Узнать об этом наверняка не получится, так как древнеславянских упоминаний об этих традициях не сохранилось. Еще одним аргументом в пользу того, что Масленица – не языческий праздник, является то, что православная церковь одобряет его. Кроме того, некоторые историки и вовсе утверждают, что Масленица появилась в России под влиянием европейских карнавалов.

Масленичная неделя: обычаи на каждый день

Так как Масленица отмечается на протяжении недели, у каждого дня есть свое название, а также обряды и традиции. Уже в воскресенье перед праздником нужно было ездить по гостям или приглашать их к себе, устраивались вечера за большим столом, который буквально ломился от еды. Так как с началом праздника нельзя было употреблять мясо, воскресенье называли «мясным» из-за того, что традицией было доедать мясные продукты.

Понедельник – встреча. В этот день строили ледяные горки, дети мастерили чучело и катали его по городу. Начинались гулянья и городские ярмарки. В понедельник выпекали первый блин, который традиционно отдавали нищему для того, чтобы он помянул умерших родственников.

Вторник – заигрыш. Гулянья в городах и деревнях продолжались. В этот день было принято искать жениха или невесту на праздниках, некоторые семьи устраивали смотрины. Свадьбы устраивались после Пасхи. Те, кому женитьба была неинтересна, устраивали званые ужины. Чем разнообразнее был стол, тем больше уважения шло от хозяина.

Среда – лакомка. К середине недели начинается широкая Масленица. В этот день зятья приходили «к теще на блины». Считалось, что чем добрее будет теща к зятю в этот день, тем лучше будут его отношения с ее дочерью.

Четверг – разгуляй. Широкая Масленица окончательно вступала в свои права. С этого дня работа считалась дурной приметой. Народ выходил на ярмарки и площади для гуляний, где устраивались кулачные бои, прыжки через костер, соревнования и захваты снежных городков. В этот день устраивали катание на лошадях «по солнышку» – вокруг города или деревни. Этот обряд помогал весне отогнать зиму и морозы.

Пятница – тещины вечера. В этот день зять отвечал теще и приглашал ее на блины. По традиции блины пекла его жена. Те, кто поженился недавно, ездили в гости к друзьям и родственникам с угощеньями.

Суббота – золовкины посиделки. Предпоследний день праздника посвящали семье. Особенно повезло сестрам мужа – невестки должны были одаривать их подарками и готовить лакомства. Женщины в этот вечер собирались с родственницами и подругами на посиделки.

Воскресенье – прощеное воскресенье. Этот день также называли «проводы». В этот день принято просить прощения у всех, кого когда-либо могли обидеть. Зла действительно не держали и отвечали «Бог простит, и я прощаю». Также в воскресенье было принято поминать усопших близких людей и посещать кладбища. Это также последний день перед Великим постом, поэтому всю еду было принято доедать. Остатки ни в коем случае нельзя было выбрасывать – их отдавали нищим или сжигали. В последний день было принято сжигать чучело Масленицы и прощаться с зимой.

Прощание с Масленицей

Понедельник Великого поста был временем, когда традиционно прощались с Масленицей. Это время считалось очищением от греха для людей, поэтому день получил название «Чистый понедельник». Было принято ходить в баню, «полоскать рот» – очищаться после употребления алкоголя, а также мыть посуду от жирной пищи, которая употреблялась на Масленицу.

Стоит помнить, что в Чистый понедельник принято очищаться не только физически, но и духовно. Все праздники заканчивались, начиналась скромная жизнь в преддверии праздника Пасхи.

Лучшие рецепты блинов

Существует масс различных рецептов блинов. Вот некоторые из них, которые проще всего и экономнее приготовить.

Самый простой рецепт

Это – классический рецепт блинов, который используют хозяйки если не по всему миру, то уж точно по всей России. Он считается самым простым и быстрым, поэтому его смогут воплотить в жизнь даже те, кто никогда не готовил блины.

Ингредиенты:

- Яйца – 2 штуки

- Сахар – 1 чайная ложка

- Соль – щепотка

- Молоко – 1 стакан

- Мука – 4 столовых ложки

- Масло подсолнечное – количество в зависимости от диаметра вашей сковороды

Возьмите миску и разбейте в нее два яйца. Взбейте до однородной массы. После этого добавьте сахар и соль, взбейте еще раз до полного растворения. Налейте половину приготовленного молока и размешайте. После этого постепенно высыпайте муку в миску с молочной массой, размешивайте. Когда положите всю муку, влейте оставшееся количество молока, размешайте еще раз. Важно, чтобы не осталось комочков.

На разогретую сковороду вылейте растительное масло. Растопите его и наливайте тесто. В первый раз стоит переворачивать после того, как пройдет минута. На другой стороне блин будет жариться быстрее.

Самый экономный рецепт на большую семью

В этом рецепте столько же ингредиентов, как и в любых других, но тесто получается немного жидким. Благодаря этому свойству тесто растекается по сковороде, но блины получаются сытные и не рвутся. С таким количеством теста у вас получится достаточно блинов на большую семью или компанию.

Ингредиенты:

- Яйца – 3 штуки

- Молоко – 2 стакана

- Мука – 1 стакан

- Масло подсолнечное – 6 столовых ложек

- Сахар – 2 чайные ложки

- Соль – щепотка

Возьмите миску и добавьте туда три яйца. Взбейте их до появления пены. После этого добавляйте соль и сахар, взбейте еще раз. Следующим шагом выливайте все молоко и тщательно размешайте. Последней добавляйте муку – стоит высыпать ее постепенно, помешивая и разбивая комочки. Перед жаркой влейте в полученное тесто 3 столовые ложки масла.

Смажьте сковороду оставшимся маслом и выливайте тесто для блинов. Обратите внимание на то, что оно будет сильно растекаться, но при этом блины получатся плотные и сытные. Жарьте блин по 30 секунд с каждой стороны.

Блины на кислом молоке

Еще один рецепт для тех, кто хочет сэкономить. Если у вас дома есть кислое молоко, не выбрасывайте его, а дайте вторую жизнь с помощью блинов. Некоторые говорят, что на кислом молоке получаются самые вкусные блины, так как имеют сбалансированный вкус.

Ингредиенты:

Яйца – 2 штуки

Сахар – 4 столовые ложки

Кислое молоко – 1 стакан

Вода – 1 стакан

Мука – 2 стакана

Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Подсолнечное масло – 2 столовых ложки

Взбейте в миске яйца, сахар и разрыхлитель до получения однородной массы. Влейте кислое молоко. Если оно свернулось комочками, нужно его тщательно взбить так, чтобы комочки растворились. Добавьте воду, размешайте. после этого добавляйте муку так, чтобы масса получилась однородной. Не допускайте образования комочков. Также в тесто можно добавить ванильный сахар, если вы планируете делать блины со сладкой начинкой. В конце добавьте две ложки подсолнечного масла, размешайте.

На сковороду не надо добавлять растительное масло, так как оно уже есть в тесте блинов. Жарьте блины по минуте с одной стороны, и по 30 секунд с другой. Лучше всего подавать блины со сладкой начинкой.