Масленичная неделя 2022: когда начинается, и какие традиции существуют

Ежегодно Масленицу отмечают как праздник, который провожает зиму и встречает весну.

Традиционно Масленица длится целую неделю. У каждого дня есть свои традиции и названия, которые на Руси неукоснительно соблюдали. В наши дни к Масленице отношение немного другое, но многие люди стараются чтить традиции своих предков.

Когда начинается масленичная неделя в 2022 году

В 2022 году масленичная неделя начинается 28 февраля, в понедельник. Заканчивается она 6 марта, в воскресенье. Уже 7 марта начинается Великий пост, который знаменуется Чистым понедельником.

Масленичная неделя: история и традиции

Эксперты, в том числе историки, до сих пор спорят о том, какие корни у славянского праздника Масленица. Одни уверены, что все традиции пришли к нам из язычества, так как у его последователей был бог Солнца Ярило. Он изображался как большой круг, поэтому на праздник принято есть блины. Также сжигание чучела и прыжки через костер относятся к языческим ритуалам. Однако есть и другие мнения. Некоторые эксперты говорят, что Масленица стала последователем европейских карнавалов, а в православии утверждают, что масленичная неделя подготавливает христиан к Великому посту.

Современные представители христианской православной церкви заверяют, что сами отмечают Масленицу, только гулянья не такие широкие, как были приняты на Руси.

«Последняя неделя перед Великим постом — время, когда мы прощаемся не только с определённой пищей, но и с разными развлечениями. Развлечения — это же не обязательно что-то греховное, неправильное, нехорошее. У нас в Свято-Владимирской гимназии в этот период обычно проходят праздничные концерты. Мы словно стараемся с детьми по-хорошему порадоваться и повеселиться впрок. Когда мы вместе сидим за столом, поём песни, во что-то играем, слушаем друг друга – это же работает на созидание, учит нас, в том числе и любить друг друга», - рассказал протоиерей Алексий Уминский.

Тем не менее, с научной точки зрения Масленица является перекрестным праздником православия и язычества. С одной стороны, люди гуляют всю неделю и готовятся к Великому посту, а с другой – прыгают через костер и сжигают чучело, что относится к языческим традициям.

«В том виде, в каком она до нас дошла – это уже сочетание христианства и язычества. Этот праздник есть у всех индоевропейских народов. Это же карнавал, и проводится он по тем же правилам. Масленицу, кстати, меньше отмечали на Украине, побольше в Белоруссии и очень ярко – у русских. Также отмечали Масленицу и западные славяне, и южные, католики. Но у народа все переплеталось – и христианство, и язычество», – высказался этнолог Павел Серин.

Традиции масленичной недели по дням

Так как Масленица длится семь дней, то и на каждый день недели существуют свои особые традиции. В одном празднество неизменно – первые три дня идет Узкая Масленица, а с четверга она становится Широкой. Люди перестают работать и полностью отдаются празднику. Завершается Масленица Прощеным воскресеньем – одной из немногих традиций, которая сохранилась в наши дни.

Понедельник – Встреча

Несмотря на то, что понедельник – первый день Масленицы, готовиться к празднику начинали уже в воскресенье. Перед началом масленичной недели происходило «Мясное Воскресенье». В этот день встречали людей, приезжавших с городских ярмарок, а также ходили в гости и ели мясо. Так как с понедельника мясо употреблять запрещалось, нужно было его доесть.

Понедельник начинался поздно. Считалось, что чем дольше семья будет спать, тем богаче будет урожай весной, а соответственно и достаток выше. После пробуждения все шли заниматься своими делами: мужчины работали по дому, женщины месили тесто и пекли блины, а дети выходили играть на улицу.

Традиционно первый блин было принято отдавать нищим для того, чтобы они помянули усопших родственников. В понедельник на центральных площадях также устанавливали чучело, чтобы на него успели посмотреть все жители. Считалось, что тот, кто не посмотрит на него, скоро умрет. Дети в этот день развлекались, как могли, а взрослые продолжали подготовку к большому празднику.

Вторник – Заигрыш

Во второй день масленичной недели люди уже начинают выходить на улицы и предаваться праздничным развлечениям. На центральных улицах уже открыты ярмарки, где проводятся различные состязания и игры. Можно попробовать себя в кулачном бою или перетягивании каната, а можно посмотреть выездной театр.

По городам начинали ходить глашатаи в различных костюмах. Они оповещали людей о том, что наступил второй день Масленицы. Они могли зайти в любой дом, а хозяева были обязаны дать им угощенья, которыми были блины. На ярмарках были зазывалы, которые приглашали детей и взрослых поучаствовать в играх и спортивных мероприятиях.

В этот день молодые люди выходили веселиться и подыскивали себе пару. Считалось, что за время до Пасхи они смогут поближе узнать друг друга, а уже после главного христианского праздника можно было играть свадьбы. Молодые люди ходили по домам и выбирали лучшую хозяйку, а девушки наряжались и выходили на праздничные улицы с целью привлечь внимание мужчины.

Среда – Лакомка

Название этого дня недели говорит само за себя. По средам было принято особенно лакомиться блинами со сладкими начинками. В этот день было не грешно переесть и от души наесться всем тем, что есть на столе. Женщины красиво одевались и ездили на санях, а мужчины выходили на улицу и варили пиво – тем самым они показывали свое мастерство.

Тем временем, продолжались уличные гулянья. Подходило время Широкой Масленицы, поэтому на улицы выходило все больше людей. Они участвовали в состязаниях, общались, веселились, пели и танцевали, а еще водили хороводы. Те, кто еще работал в среду, старался как можно быстрее завершить последние дела к четвергу.

По средам принято ходить «к теще на блины». Мать жены должна была испечь много блинов и накрыть шикарный стол своему зятю. Вместе с ним в гости приходили его родственники. Считалось, что в этот день теща должна особенно хорошо относиться к мужу дочери, «умаслить» его. Если ему все понравится, значит их брак будет счастливым.

В некоторых домах мог быть и не один зять, а несколько. Все они приходили к теще вместе со своими родственниками и друзьями, но теща знала, что скоро настанет день, когда пировать будет она.

Четверг – Разгул

Также этот день назывался Широкий четверг благодаря тому, что начиналась Широкая Масленица. Все уже доделали свою работу и начинали отдыхать от рутины: приходили на ярмарки, веселились и ели блины.

Четверг также называли Колядухой масляной. В этот день выходили по домам и пели колядки. Парни и девушки наряжались, брали музыкальные инструменты и приходили в дома с песнями. Их угощали блинами, напитками и предлагали посидеть. Молодые люди любили экстремальные развлечения – прыгали через костер. Сейчас этот обычай считается языческим, но тогда считалось, что чем выше и дальше прыгнешь, тем успешнее будет весь следующий год.

Четверг считался апогеем праздника и был самым веселым днем. Все выходили на улицы и широко праздновали Масленицу. В следующие дни себя посвящали уже домашним заботам и разрешению семейных вопросов. Уже после Разгула праздник постепенно начинал завершаться.

Пятница – тещины вечерки

С пятницы начиналась завершающая фаза праздника, когда дни начинали уделять своей семье. Масленица направлена на укрепление семейных уз, не зря она завершается Прощеным Воскресеньем.

День назван тещиным не просто так. В этот день зять должен был отплатить теще за лакомую среду и приглашал ее к себе. Это считалось почетным, так как муж дочери таким образом демонстрировал свое уважение к семье. Накануне теща могла прислать зятю подарки для приготовления блинов: кухонную утварь и сковороду. Не получить приглашение теще считалось плохим знаком и могло даже развязать вражду между семьями. Если теща все-таки шла к зятю, за этим следили всей деревней.

Тещины вечерки сопровождались не только посиделками за столом, но и песнями и плясками. Вместе с собой теща брала родственников, друзей и соседей. Если теще понравилось, как зять заботился о ней, а также то, какие блины он испек, она могла поделиться с ним секретами семейной жизни с ее дочерью. В конце праздника нужно было подарить мужчине небольшой подарок за старания.

Суббота – Золовкины посиделки

Если зять с тещей разобрались в своих отношениях и поблагодарили друг друга за блины и праздник, начиналась пора невестки, когда она должна была задобрить золовку – сестру своего мужа. Как правило, золовкины посиделки происходили при наличии в семье молодой жены. Сестра вместе со своей родней приходила посмотреть, насколько хороша в хозяйстве жена ее брата.

Женщина тщательно готовилась к золовкиным посиделкам. Если ее родственнице не понравится прием, то та могла рассказать всей семье о том, что у них никудышная невестка и плохая хозяйка. Провоцировать конфликт никому не хотелось, поэтому девушки старались радовать золовку и ее близких людей.

После ужина молодежь выходила на улицу и продолжала гулянья. В этот день они еще могли повеселиться, а вот Прощеное Воскресенье было более спокойным, поэтому люди старались вдоволь нагуляться, напеться и натанцеваться.

Воскресенье – Прощеное Воскресенье

Этот день – один из немногих, который сохранился в современных традициях празднования Масленицы. С утра начинались проводы Масленицы, скоморохи продолжали выступать, ярмарки еще не были закрыты, но день оставался более скромным, чем другие. С утра сжигали чучело Масленицы – этот обряд считается окончательным при вступлении весны в свои права. Пепел от чучела собирали и посыпали им поля. Считалось, что с помощью этого ритуала можно стимулировать хороший урожай.

Одним из главных событий Прощеного Воскресенья считалось то, как нужно было просить прощения. Необходимо было извиниться перед всеми, кого могли когда-либо обидеть. Все друг друга прощали, а обратное считалось серьезным грехом.

В этот день также было принято ходить на кладбище и поминать усопших родственников. Можно было просить прощения у них. Считалось, что так человек точно сможет очистить свою совесть перед душой близкого родственника, так как тот его точно простит.

Вечером ходили в баню, если знали, что такой возможности не представится в Чистый Понедельник. С себя очищали последствия праздника и верили, что баня способствует обновлению и приготовлению к Великому посту, который начинался уже на следующий день.