Народные приметы на 30 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя ничего давать в долг и нужно собирать березовый сок?

30 марта отмечается народный праздник Алексей Теплый. Наши предки были уверены, что в эту дату наблюдается обильное таяние снега. Православные христиане чтут память святого Алексия, человека Божия. Если в вашей семье есть ребенок, то в этот день нельзя давать ничего в долг, даже еду. Иначе можно разрушить судьбу малыша.

История праздника

Алексий родился в Риме в семье благочестивых родителей, отец его был сенатором и отличался душевной добротой: всегда помогал путникам, нищим и сиротам. Когда Алексий стал совершеннолетним, его женили на красивой и богатой девушке. В первую брачную ночь он отдал ей кольцо и отправился на Восток, в древний город Эдесса, который находится на территории современной Турции. Там он раздал все свое имущество, оделся в лохмотья, просил милостыню, молился и употреблял только хлеб и воду.

Родители и жена Алексия искали его, их слуги заходили в Эдессу, но не узнали Алексия. Так он прожил 17 лет. Церковному сторожу во сне явилась Богородица и сказала, что Алексий – человек Божий. Тогда все прихожане в Эдессе начали его почитать, и он вновь сбежал. Он сел на корабль, но тот неожиданно причалил в окрестностях Рима, и Алексий решил, что это – знак. Он пришел в дом своего отца и попросил убежища, его не узнали, но приняли с почетом. Однако слуги издевались над нищим, но Алексий принимал все со смирением и радостью, продолжая вести праведную жизнь, прошло еще 17 лет. Когда он предчувствовал свою кончину, то написал родным письмо, где открыл всю правду.

Тем временем в храме после литургии от святого престола снизошел голос, который призвал искать человека Божия, чтобы он помолился о римском народе. Его начали искать, но не знали, где. Тогда глас указал на дом отца Алексия, но тот объявил, что ничего не знает. Слуги рассказали о праведности нищего, который жил в этом доме, и все поспешили к нему. Однако к этому моменту Алексий уже отошел к Богу. В руках его был найден свиток с жизнеописанием. Тело святого поставили на центральной площади, и от его мощей исцелялись люди. Позднее Алексий был погребен в храме во имя святого Вонифатия.

Что можно делать

Наши предки в этот день совершали обряд для привлечения весны: выходили в поле и клали туда пирог, а потом кланялись во все стороны. Считалось, что таким образом они делают подношение весне, поэтому она должна была скоро прийти.

30 марта нужно собирать березовый сок и делать из него взвар. Считается, что тот, кто выпьет его, будет здоровым на протяжении всего года. Также можно собрать березовые почки и приготовить из них лекарство.

В эту дату нужно завершать старые дела. Так у вас освободится время для других начинаний, которые могут принести крупную прибыль.

Что нельзя делать

В день Алексея Теплого нельзя давать в долг деньги или еду, если в доме есть ребенок. Считается, что если нарушить запрет, то можно сломать жизнь младенцу. Вместе с деньгами и едой уйдет счастливая судьба ребенка.

Запрещено шить, вязать, стирать и убирать в доме, иначе можно навлечь беду и болезнь на всю семью. Если 30 марта были организованы поминки, то на них ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь – можно навредить душе умершего.