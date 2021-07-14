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Как понять, что в вашей квартире живет домовой

14 июля 2021ГаданияРамблер

Пора забыть мультик про Кузю и вспомнить, откуда ноги растут у легенды про домового.

Как понять, что в вашей квартире живет домовой
Фото: Мультфильм «Домовёнок Кузя»

Кто такой домовой?

Домовой – это дух, который оберегает дом. Проще говоря, это хранитель места, в котором вы живете.

Исстари люди привлекали домового, чтобы тот заботился о доме, но и боялись: все-таки характер у него не такой простой. Поэтому если вы твердо уверены в том, что домовой есть, необходимо периодически задабривать его вкусной едой и приятными словами. К примеру, вы можете разложить маленькие конфетки по всей квартире в самых разных местах – вдруг домовой захочет сладенького.

Но как понять, что домовой все-таки есть? Существует ряд признаков.

Если у вас есть домашние животные, они первые заприметят странное существо: будут долго смотреть в пустоту, будто разглядывая что-то. Обычно это самый яркий признак наличия домового, так как животные вообще обладают удивительным чутьем на подобное.
Если ваши маленькие дети, оставаясь одни, не плачут, а весело играют – будто с ними их хороший друг, вполне вероятно, что это домовой помогает вам. Конечно, малыши не увидят ничего пугающего, но и одинокими себя чувствовать не будут. Им будет интересно и безопасно.
Если вы заметили, что еда то и дело пропадает: то со стола, а то и из холодильника, это тоже могут быть проделки домового. Конечно, чаще всего он крадет еду, просто потому что голоден, но бывает, что он прячет испорченную пищу, чтобы никто не отравился. Это очень заботливо с его стороны.

Ну и самый главный признак того, что домовой все-таки живет с вами, – благоприятная атмосфера в доме. Дело в том, что домовой чистит пространство, с ним и воздух свежее, и настроение легче. Сам он очень чувствителен к малейшему проявлению зла, так что щепетильно следит, чтобы злых людей в доме не было.

Поэтому, кстати, при хорошем домовом ваши неприятные гости будут устраняться из дома самыми неожиданными способами, что-то будет прямо уносить их. С другой стороны, если вы сами будете вести себя непотребно, домовой обязательно проведет воспитательную работу – навлечет мелкие неприятности, так что вы мигом поймете, как себя вести не стоит.

Да, часто домовой прячет ключи – он так развлекается со своими жильцами. И если домовой хороший, вы эти ключи быстро найдете, а вот если характер у него поганый – придется попотеть.

Дарья Лопушкова

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