Как понять, что в вашей квартире живет домовой

Пора забыть мультик про Кузю и вспомнить, откуда ноги растут у легенды про домового.
Кто такой домовой?
Домовой – это дух, который оберегает дом. Проще говоря, это хранитель места, в котором вы живете.
Исстари люди привлекали домового, чтобы тот заботился о доме, но и боялись: все-таки характер у него не такой простой. Поэтому если вы твердо уверены в том, что домовой есть, необходимо периодически задабривать его вкусной едой и приятными словами. К примеру, вы можете разложить маленькие конфетки по всей квартире в самых разных местах – вдруг домовой захочет сладенького.
Но как понять, что домовой все-таки есть? Существует ряд признаков.
Ну и самый главный признак того, что домовой все-таки живет с вами, – благоприятная атмосфера в доме. Дело в том, что домовой чистит пространство, с ним и воздух свежее, и настроение легче. Сам он очень чувствителен к малейшему проявлению зла, так что щепетильно следит, чтобы злых людей в доме не было.
Поэтому, кстати, при хорошем домовом ваши неприятные гости будут устраняться из дома самыми неожиданными способами, что-то будет прямо уносить их. С другой стороны, если вы сами будете вести себя непотребно, домовой обязательно проведет воспитательную работу – навлечет мелкие неприятности, так что вы мигом поймете, как себя вести не стоит.
Да, часто домовой прячет ключи – он так развлекается со своими жильцами. И если домовой хороший, вы эти ключи быстро найдете, а вот если характер у него поганый – придется попотеть.
Дарья Лопушкова
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