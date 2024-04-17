Как выглядит знак ведьмы на ладонях

В древности ведьмам жилось нелегко из-за того, что люди их боялись.

Сейчас понятие немного трансформировалось и связано с любой женщиной, имеющей магические способности. На самом деле изначально этим словом называли мудрую женщину, целительницу, поэтому слово не несет негативного подтекста.

Определить у себя магические способности можно по знаку ведьмы на ладонях – его также называют «Глаз ведьмы». Считается, что он передается генетически по женской линии и говорит о наличии у человека сильной интуиции и уникальных знаний.

Если вы правша, то ищите знак на левой руке. Если вы левша, то хиромантией нужно заниматься на правой. Глаз ведьмы расположен на холме Луны – он отвечает за все мистическое в жизни человека. Холм находится в нижней трети ладони под мизинцем. Чем меньше заметен знак, тем хуже человек пользуется своими способностями.

Знак ведьмы может проявляться в четырех фигурах. Первый – крест, он же самый распространенный. Он может быть разным – с прямыми линиями или скругленными. Второй знак – перевернутая звезда. Рассмотреть ее крайне сложно и долгое время можно этот узор не замечать. Третий – глаз, который складывается из черточек на ладони, как правило он не имеет плавных линий. Четвертый – три полоски, исходящие из одной точки, такой знак называется вороньей лапкой. Как правило, он проявляется в виде ветки, из которой растут еще три, но могут встречаться и другие вариации этого знака.

Если вы заметили у себя знак ведьмы, то сначала стоит узнать, были ли среди ваших предков люди с магическими способностями – особенно женщины. После изучения родословной можно начать развивать навыки в определенном магическом направлении.

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