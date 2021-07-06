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О чем может рассказать буква «V» на вашей ладони

6 июля 2021ГаданияМарианна Басс

Не забывайте, что линии на руках в течение жизни меняются в зависимости от выборов и поступков.

О чем может рассказать буква «V» на вашей ладони
Фото: depositphotos

Многие люди обращаются к хиромантии – эзотерической науке, изучающей влияние «рисунков» на руках на судьбу, чтобы узнать о своих способностях и событиях жизни. Сегодня расскажем о том, что сулит буква «V» своим обладателям.

Найдите на своей ладони Линию сердца. Она начинается от края ладони под мизинцем, проходит через всю ладонь и заканчивается между средним и указательным пальцами. Если она раздваивается на конце, значит, вы счастливый обладатель заветной буквы «V».

Ее наличие на ладони означает, что в жизни вас ожидает большое количество радостных событий и, скорее всего, вы сможете добиться значимых успехов в карьере или хорошего финансового положения. Чем длиннее «развилка» буквы, тем успешнее будут складываться дела. Хироманты говорят, что обычно буква «V» указывает на бурную молодость, полную борьбы и часто посвященную личностному развитию, а вот заметное улучшение жизни наступает в период от 35 лет и старше. Конечно, есть шанс, что вы вдруг получите огромное наследство, но, вероятнее всего, вы будете вознаграждены за предыдущие годы упорной работы.

Если буква «V» обнаружится на правой руке, это означает, что основное везение вас ожидает в сфере любви и дружбы. Жизнь будет сводить вас преимущественно с хорошими людьми, часть из которых станет вашими преданными друзьями. Если буква маленького размера – это указывает на ранний брак, но, несмотря на это, есть все шансы пронести юношескую любовь через всю жизнь и создать крепкую семью. Если буква крупная – вероятно, вы встретите любовь своей жизни в достаточно зрелом возрасте, но брак также будет крепким и счастливым. В целом, обладатели «V» на правой руке могут рассчитывать на душевную гармонию и благополучие на протяжении всей жизни.

Если буква «V» обнаружится на левой руке это указывает на заметные успехи в профессиональной сфере или получение высокого статуса в обществе. Чем шире разветвление, тем более широкие возможности заложены у хозяина ладони, однако их реализация зависит исключительно от самого человека.

Крайне редко встречается ситуация, когда «V» расположена симметрично на обеих ладонях. Это указывает на возможность добиться успеха в одной или нескольких сферах жизни или получить серьезный материальный подарок в виде наследства или выигрыша в лотерею после 25 лет.

Не забывайте, что линии на руках в течение жизни меняются в зависимости от наших выборов и поступков!

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