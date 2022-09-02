Как вернуть проклятие тому, кто его наложил

Есть несколько способов избавиться от подобного рода порчи, но главное - определить ее вовремя.

Словом, как известно, человека можно ранить.

Только эта «рана» будет находиться на невидимом, тонком энергетическом поле – физическим зрением ее обычно не зафиксировать. Если рана глубока и энергетические тела сильно деформированы, постепенно начинаются изменения и на физическом теле тоже – негатив выходит в виде болезни тела.

Недаром существует целое направление знаний – психосоматика, которая занимается как раз тем, чтобы исследовать как душевные переживания отражаются в физических болезнях.

А что, если речь идет не о случайно брошенной фразе, значения которой, бросивший ее человек может даже не подозревать, а о настоящем проклятии? О пожелании смерти - «чтоб ты сдох», зависти - «тебе все легко дается», ненависти - «будь ты проклят»? Что делать с такими пожеланиями, которые могли быть произнесены вслух или про себя, но, тем не менее, ощущаются и влияют на жизнь человека?

Есть несколько способов избавиться от подобного рода пожеланий.

Первый из них: если ощущаете, что кто-то вам желает плохого, встаньте под проточную воду (душ), окунитесь в реку или море, представьте, как вода смывает все негативное, все дурные слова и пожелания, представляйте их как грязь, которая смывается с вашего тела. Говорите при этом: «все плохое покидает мое тело, я освобождаюсь от любого негатива». Дождитесь ощущения чистоты, когда смывать будет нечего, и одновременно с этим почувствуйте прилив энергии.

Еще один способ хорошо работает, если вы точно знаете, кто автор негативного пожелания. Тогда нужно визуализировать этого человека и произнести: «Я отказываюсь принимать твои слова. Забери их себе» и представить, как негативные пожелания в виде сгустков энергии отправляются обратно к их автору.

Также, если вы чувствуете, что вас по-прежнему беспокоит этот человек, можно представить его и сказать мысленно: «Нет больше связи между нами, возвращаю тебе все твое и требую вернуть мое» и вообразить, что между вашими телами происходит энергообмен, а связи, которые есть, исчезают. Важно дождаться того момента, когда человек полностью исчезнет из ваших мыслей и вы почувствуете легкость и свободу.