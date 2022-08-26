Признаки того, что Вселенная наградила вас даром

Отказ может привести к болезням и сложностям в жизни, гораздо лучше следовать своему пути.

Быть может, вам кажется, что вы чем-то отличаетесь от других людей.

В вашей жизни уже происходило что-то необычное, но вам страшно поверить в то, что у вас могут быть сверхъестественные способности. Есть несколько признаков того, что у вас действительно может быть особенный дар, давайте с ними познакомимся!

1. Вы выглядите моложе окружающих и при этом не пользуетесь косметическими процедурами. С годами, это становится все более очевидно – разница между вашим паспортным возрастом и тем, как вы выглядите, может быть больше 10 -15 лет. Это происходит оттого, что энергетические процессы идут в вашем теле по другим законам, да и самой энергии у вас гораздо больше, чем у обычных людей.

2. Дети и животные тянутся к вам, обнимают, прижимаются, даже самая привередливая кошка начинает тереться вокруг вас. Братья наши меньшие и дети обладают способностью чувствовать силу и магию – и стараются побыть рядом с таким человеком, их не обманешь.

3. Вы видите вещие сны и вас посещают мысли о том, как что-то должно произойти – и именно так это и происходит! Это могут быть спонтанные картинки, или озарения, «инсайты». Главное, не путайте способность считывать будущее со способностью его изменять – это совершенно разные вещи!

4. Когда ваше эмоциональное состояние нестабильно, техника вокруг вас начинает ломаться и зависать. Такое может случиться сразу с несколькими приборами, ведь они чувствительны к высокой энергии и могут ее не выдержать и дать сбой.

5. В больших скоплениях людей вам тяжело – хочется сбежать, укрыться, вы чувствуете давление и головные боли, вам становится трудно дышать. Вы считываете энергии других людей, а когда их становится слишком много, вы закономерно начинаете испытывать дискомфорт.

Если это похоже на вашу жизнь, пора задуматься о том, как с этими способностями существовать. Однозначного ответа нет, но лучше их принять и начать искать единомышленников и учителей, тех, кто будет понимать и принимать вас таким существом, каким вы созданы. Отказ и подавление может привести к болезням и сложностям в жизни, гораздо лучше следовать своему пути!