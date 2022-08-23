Зачем вешать на люстру красные трусы

Красные трусы на люстре – известный способ привлечь в дом и семью богатство, а человеку – любовь.

В Сети можно найти много отзывов об этом ритуале. Люди уверяют, что он действительно работает и меняет их жизни.

Неизвестно, откуда пришел этот ритуал, но он популярен среди людей, которые верят в магию и эзотерику. Считается, что его выполняют для благополучия и привлечения денег в дом. Его рекомендуют проводить перед покупкой лотерейных билетов, накануне важных переговоров и других изменений в жизни.

Для того, чтобы совершить этот ритуал, нужно приобрести себе красные трусы. Те, которые у вас уже есть, не подойдут, считается, что на них есть определенная энергия, и она может быть неблагоприятной. Красный во многих культурах считается цветом королей и богатства, а нижнее белье – интимной вещью, которая копит в себе ауру человека. После покупки красных трусов, обязательно нужно их постирать, чтобы избавить от накопившейся энергии других людей – начиная от производства, заканчивая продавцом в магазине. Потом просушите их, наденьте и проходите около суток. На протяжении этого времени вы будете наполнять вещь своей энергетикой. Стоит помнить, что в этот день нельзя испытывать негативные эмоции, чтобы обстановка для ритуала была благоприятной.

После этого их нужно снова постирать. Лучше делать это вручную и приговаривать: «Информацию оставляю, а грязь стираю». Стирать трусы нужно с мыслью, что все ваши мечты скоро исполнятся, а жизнь преподнесет вам множество сюрпризов, в том числе и материальных.

Теперь у вас есть магический амулет и оберег, который теперь нужно закинуть на люстру. Делать это обязательно нужно, стоя спиной к лампе. Если забросить с первого раза не получилось, попробуйте еще раз. Во время броска нужно произносить определенные фразы: «Трусы на люстру – деньги в дом!» или «Трусы на люстру – счастье мне!», также можно использовать фразы со словом богатство, удача и любовь. В общем, нужно говорить то, что вы ждете от этого ритуала. После этого они должны висеть столько, сколько вы посчитаете нужным. Также можно обновлять их, то есть покупать новые и снова закидывать на люстру.