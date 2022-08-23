Где тонко, там и рвется: почему порча и проклятие работают

Негативные воздействия на тонкие тела человека, такие как порча и проклятие, часто вызывают много страхов и опасений.

Как вычислить порчу

Диагносцировать их непросто – они видны на тонком плане в виде сгустков темной энергии, деформаций энергетического тела, посторонних предметов в нем. Но, даже если вы не обладаете возможностью считывать информацию, порчу и проклятие можно почувствовать по тому, как резко и внезапно начинает меняться жизнь, как одномоментно рушатся все ее сферы, приходят болезни и бедность. Также воздействие может сопровождаться физическими ощущениями в теле: сдавленное горло, сложности дыхания, выкручивание рук и т.п.

Как защититься

Можно ли себя как-то защитить от подобного? К счастью – да. Потому что любое воздействие действует по простому принципу: «где тонко, там и рвется». Это означает, что страдать будут те сферы жизни, в которых и так были какие-то сложности и проблемы, а воздействие произведет эффект катализатора – события начнут развиваться в ускоренном темпе.

Поэтому самая лучшая защита: это решать сложные вопросы сразу, не откладывать тяжелые разговоры и решения, не заставлять себя делать то, что не нравится, внимательно относиться к своему здоровью.

И, немаловажно знать свои слабые стороны: негативное воздействие делает видимыми страхи и опасения человека. Свои страхи надо знать по имени и работать с ними: для этого существует немало психологических и эзотерических техник.

Избавиться от позиции жертвы. Если человек допускает, что им можно управлять, он открывает дверь для воздействия. Каждый имеет право сказать: «Нет, я запрещаю тебе воздействовать на меня, возвращаю тебе твое». Большую часть негатива, особенно мелкого, можно снять именно таким образом.

Просить о помощи Высшие Силы. Лучшая защита – ваш контакт с тем, кто создал этот мир, с тем, кто наполнил его энергией. Чем сильнее вы ощущаете эту связь, тем меньше шансов у плохого и разрушительного поселиться в ваших тонких телах. Соединение с энергий Создателя любым способом, будь то обычная молитва или же ваш внутренний диалог – они целительны и помогают найти ответы и силы для восстановления.