Почему нельзя дарить магические камни и кристаллы

Прежде чем такой подарок принять, имеет смысл учесть некоторые важные моменты.

Драгоценности, украшенные камнями – довольно традиционный подарок, которым гордятся, носят, передают по наследству.

Однако прежде чем такой подарок принять, имеет смысл учесть некоторые важные моменты про то, что из себя представляют камни и как они могут повлиять на дальнейшую судьбу человека, их носящего или хранящего у себя дома.

Сам камень символизирует нечто скрепляющее, соединяющее, незыблемое. Таким образом, украшения с камнями (а особенно кольца), будут влиять на союз с человеком, который их дарит. И это влияние может быть и не совсем приятным: например, вы хотите разорвать отношения, а вам как будто что-то мешает. Или вы расстались, а никто новый не приходит в ваше пространство.

Поэтому, прежде чем принять такой подарок или сохранить его у себя, следует подумать: «А действительно ли я хочу быть связана с дарителем на долгие годы?» Если же отношения завершены – от таких украшений нужно избавляться или хотя бы проводить ритуалы очистки (класть в проточную холодную воду, закапывать в землю и др.).

Когда на камнях появляются повреждения (трещинки, откалывается кусочек и т.п.) – это повод задуматься о том, что происходит в отношениях. Возможно, камни показывают то, что вы пока не готовы признать или же они предупреждают: осторожно, скоро могут быть проблемы, разногласия, расставания.

Так же следует быть осторожными с украшениями, которые достаются по наследству или принимаются в дар от человека, который их уже носил. Камни хранят информацию, и, вполне возможно, что судьба их предыдущего хозяина начнет влиять и на нового владельца. Прежде чем принять такой подарок и начать носить его, необходимо произвести ритуалы очисти и как следует разузнать о судьбе предыдущего хозяина.

Кроме того, камни связывают с активацией чакр (энергетических центров), знаками зодиака, днями недели и многими другими параметрами. Не будет лишним ознакомиться, что означает тот или иной камень, и подходит ли он вам или же, наоборот, будет вызывать негатив и притягивать сложные ситуации.