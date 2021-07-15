Приметы на 16 июля: что нельзя делать в этот день

В этот день наши предки старались ничего не сажать и не пересаживать. Вообще любое вмешательство в землю в этот четверг не приветствуется.
В народе этот день считали "несчастливым" и никогда не брались за новые дела, а также не ругались, чтобы не привлечь в дом ещё больше неприятностей.
5-6 лунные сутки. Луна в положении «без курса» будет тянуть нас назад и протестовать против всего нового. Поэтому первая половина дня вряд ли чем-то...
6-7 лунные сутки. Сегодня нам придется туго – Луна в Весах заставляет нас спотыкаться на ровном месте, вляпываться в истории и совершать фатальные...
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Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
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