Приметы на 16 июля: что нельзя делать в этот день

В этот день наши предки старались ничего не сажать и не пересаживать. Вообще любое вмешательство в землю в этот четверг не приветствуется.

В народе этот день считали "несчастливым" и никогда не брались за новые дела, а также не ругались, чтобы не привлечь в дом ещё больше неприятностей.

Не следует в этот день и злоупотреблять спиртным. Даже небольшое количество алкоголя, выпитого 16 июля, может свести с ума, говорили прапрапрадеды.

Не рекомендуется 16 июля отказывать в помощи, если о ней попросили напрямую. В противном случае в ближайшее время можно попасть в трудную ситуацию, из которой вытащить будет некому.

Сны в эту ночь, как правило, показывают то, с чем вам необходимо бороться незамедлительно. Речь, в частности, о привычках или связях, которых нужно разорвать. Отнеситесь к сновидениям серьезно.