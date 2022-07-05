Как узнать, проклята ли ваша квартира

Эзотерики и мастера фэншуй советуют довериться первым ощущениям.

Если вы много лет живете в одной и той же квартире, и вас ничего не беспокоит – эта статья не для вас.

А вот если вы переезжаете с одной съемной квартиры на другую или покупаете жилье на вторичном рынке, стоит заранее побеспокоиться о том, нет ли проклятья на вашей новой жилплощади.

Каждая квартира обладает собственной аурой, но часто, заходя в нее впервые, не слишком чувствительный человек не поймет, есть ли в помещении отрицательная энергия или нет. Эзотерики и мастера фэншуй советуют настроиться и довериться первым ощущениям. Если на квартиру наложено проклятье, а это мощная энергия, вы, только переступив порог, сможете почувствовать холодок по спине, внезапное головокружение или озноб, а возможно, вам покажется, что кто-то за вами наблюдает. В любом случае, не стоит отбрасывать чувство дискомфорта, даже если внешне все выглядит достаточно благополучно. Дальше, до момента оплаты, стоит внимательно осмотреться и поискать другие приметы, указывающие на то, что с помещением не все благополучно. Если же вариантов нет и вы переехали, сразу обращайте внимание на следующие детали.

1. Наличие в помещении большого количества религиозных или культовых предметов (икон, оберегов, ритуальных кукол и т.п.) говорит о том, что хозяева знают о негативной ауре и пытаются таким образом обезопасить себя. Возможно, в этой квартире произошло какое-то страшное событие и именно поэтому от нее хотели поскорее избавиться.

2. В квартире стоят чахлые растения, а те, которые вы привезли с собой, засохли за несколько дней несмотря на то, что до этого были в полном соку. Это указывает на скопление в квартире большого количества негативной энергии.

3. В квартире постоянно что-то выходит из строя – верный признак проклятья. К сожалению, скорее всего, это вы обнаружите уже после заселения: то потечет труба, то перегорят сразу несколько лампочек, то сгорит какая-то бытовая техника.

4. После переезда вы стали себя хуже чувствовать, чаще болеть и ссориться с близкими, которые живут вместе с вами – это четко указывает на проклятье, лежащее на жилье, особенно, если до этого все шло хорошо.

Если какие-то из перечисленных признаков относятся к вашей квартире, не расстраивайтесь. Нужно сделать ремонт или пригласить специалиста провести специальный обряд, чтобы снять проклятие и очистить атмосферу жилища.