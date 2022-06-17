Чем полезна бытовая магия

Согласно бытовой магии, каждый предмет в доме обладал магическими действиями.

Считается, что бытовая магия появилась еще у древних славян и ее передавали из поколение в поколение.

Согласно этому верованию, каждый предмет в доме обладал магическими действиями. Некоторые защищали жилье от злых сил, а другие сохраняли отношения между членами семьи. Некоторые вещи в доме есть и у современных хозяек, но многие не знают, как нужно ими пользоваться на самом деле.

Кровать

Этот предмет мебели имеет особое значение в доме и в отношениях между супругами. Чтобы избежать разногласий, нужно следовать определенным правилам. Во-первых, кровать должна быть из одного матраса, на котором спят влюбленные. Ее обязательно нужно накрывать покрывалом, если в дом приходят посторонние. Подушки тоже должны быть одинаковые, чтобы сохранять равноправие между мужчиной и женщиной. Если на вашу кровать все-таки сели посторонние, обязательно проведите уборку и поменяйте постельное белье.

Стол

У древних славян стол считался главным местом, где собирались все члены семьи. Введите у себя такую же традицию, которая скрепляет узы между каждым родным человеком. Стол должен быть большим, чтобы на нем могли уместиться минимум три блюда. Если кухня маленькая, купите складной стол, который можно выставлять в комнате во время трапезы. Каждый раз выстилайте скатерть, предпочтительно белого или красного цвета. Именно они считаются символом любви и дружелюбия.

Расческа

Гребешки всегда считались магическим оружием женщины. Считалось, что они помогали сохранить и защитить красоту прекрасного пола. Также можно попросить расческу в подарок у своего возлюбленного. Это укрепит отношения между супругами и сохранит любовь на долгие годы. Не стоит давать свою расческу другим женщинам, иначе они могут забрать молодость и красоту. Если этот предмет был подарен возлюбленным, то чужая женщина, воспользовавшись расческой, может его увести из семьи.

Плита

Раньше плит не было, поэтому готовили в печах. Однако, на современный лад этим предметом для бытовой магии может стать плита. Она должна быть всегда чистая, так как считается, что она является магнитом для богатства в доме. Если вы хотите, чтобы в ваш дом пришли деньги, готовьте побольше «денежных» блюд. Выпекайте хлеб и пирожки, чаще делайте щи из капусты – считается, что все эти продукты привлекают достаток. Чаще используйте дрожжевое тесто, чтобы деньги «росли как на дрожжах».