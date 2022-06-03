Как определить, живет ли в вашей квартире покойник

Если вы обнаружили одновременно более 3 признаков из списка, приглашайте специалиста для «чистки».

Существует множество историй про привидения, живущие в домах, но мало кто знает, что существуют определенные признаки, по которым вы можете понять, живет ли дух покойного в вашей квартире.

1. Звуки присутствуют даже в пустой квартире и необязательно связаны с наличием потустороннего объекта. Духи не умеют издавать членораздельные звуки, различаемые человеческим ухом, однако, если вы регулярно слышите шепот или тихий свист, хотя никого, даже домашнего животного нет, стоит задуматься. А некоторые из них, особенно те, которые не могут обрести покой, могу ронять вещи или стучать.

2. Странные не домашние запахи, появляющиеся из ниоткуда, тоже выдают «подселенца». Обычно это запах чего-то близкого и важного для покойника при жизни, например, его любимых сигарет, одеколона или еды.

3. Наэлектризованность атмосферы в помещении может ощутить далеко не каждый, но, если это проявится в одышке или приступе озноба, вы точно это заметите. Если подобное случается регулярно не только у хозяев, но и у гостей, значит, здесь живете не вы один. Чтобы дышать стало легче, проведите специальный обряд очищения от негативной энергии.

4. Ощущение чужого присутствия или взгляда является четким признаком духа умершего в жилище. Если это чувство возникает регулярно, понаблюдайте, не происходит ли еще что-то странное вокруг. Необязательно дух покойного хочет вам навредить, возможно, он хочет попросить вас что-то сделать, но не может вступить в контакт.

5. Повторяющиеся сны или даже кошмары об одних и тех же незнакомых персонажах, местах, событиях, которые не имеют отношения к вашей жизни. Это дух покойного пытается таким образом обратить на себя ваше внимание, рассказать свою историю или даже попросить помощи в осуществлении чего-то, что осталось недоделанным.

6. Возникновение чувств, мыслей и даже поступков, совершенно для вас нехарактерных и не имеющих рационального объяснения в текущей ситуации четко указывает на то, что в вашем энергетическом поле присутствует дух другого человека. Если с вами такое происходит исключительно в квартире, значит, «живущий» у вас покойник пытается завладеть не только территорией, но и вашим телом.

Если вы обнаружили одновременно более 3 признаков из этого списка, приглашайте специалиста для «чистки» помещения.