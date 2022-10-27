Что будет с умершим, если его не отпеть

В православии считается, что родственники обязаны позаботиться о спасении души.

Каждому из нас в жизни приходится сталкиваться с потерей близких людей.

Существует множество традиций, которым нужно следовать при осуществлении похоронных мероприятий. Одной из них является отпевание – обряд, напутствующий усопшую душу на переход в мир иной. В православии считается, что родственники обязаны позаботиться о спасении души. Именно поэтому отпевание является одним из важных обрядов погребения. Оно не является обрядом автоматического отпущения грехов. Отпевание отпускает умершему только те грехи, в которых он сам покаялся при жизни или которые не помнил и не считал таковыми.

По православному обряду отпевание совершается на третий день с момента смерти. Обычно ритуал проводят в церкви. Это связано с тем, что только к исходу третьего дня после отпевания и похорон душа возносится на поклонение к Господу, а до этого витает рядом со своим домом и близкими. Во время церемонии священнослужитель читает определенные каноны и Евангелие. В это время крайне важно, чтобы родные покойного усиленно молились вместе со священником и просили у Всевышнего помощи душе во вхождении в Царствие небесное.

Для совершения обряда важно убедиться, что умерший был крещен в православной вере. Если покойный перед смертью или ранее изъявлял желание быть отпетым в определенном храме или конкретным священником, по возможности это нужно осуществить, чтобы душа чувствовала себя комфортно в ином мире.

Однако, существует несколько случаев, когда отпевание не может быть проведено. Это люди, крещенные в другой вере, отрекшиеся от церкви, покончившие жизнь самоубийством и младенцы, не дожившие до крещения. И сюда же относятся люди некрещеные, но за их души родственники могут молиться отдельно, не проводя обряда отпевания.

Считается, что если умершего не отпеть, то его душа не найдет успокоения и будет блуждать по Земле в виде призрака и беспокоить живущих. Именно поэтому важно провести обряд даже в том случае, если человек пропал без вести, утонул или погиб в авиакатастрофе или во время боевых действий и захоронен в неизвестном месте. В этих случаях священник благословляет специально подготовленную землю и проводит заочное отпевание с тем, чтобы душа человека наконец-то нашла покой.

Соблюдайте традиции, провожая в последний путь близких. Это облегчит существование души в ином мире.