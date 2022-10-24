Как узнать родственную душу среди тысячи других

Говорят, что души могут договариваться друг с другом о встрече, прежде чем прийти в этот мир.

И именно поэтому нам бывает сложно забыть человека или с ним расстаться, а также именно поэтому при первой встрече возникает чувство «я этого человека тысячу лет знаю».

И что нужно делать с этим человеком, когда такая встреча случилось? Любить, ненавидеть, провести всю жизнь вместе?

Итак, давайте разберемся. Если после «узнавания» вас начинает тянуть к человеку, вы испытываете очень яркие эмоции рядом с ним, ваши мысли (не важно какие) обращены к нему – да, скорее всего это та самая встреча.

Но ошибкой будет думать, что вы обречены навсегда быть вместе. Нет, встреча означает, что вы обречены быть вместе до тех пор, пока не решите ваши вопросы. А они могут быть самыми разнообразными. Это может быть и конкуренция, и ненависть, и любовь, и предательство. Что-то, что вы не решили в прошлом и договорились проиграть все по-новому, возможно по похожему сценарию или поменявшись ролями, что дает возможность изменить свое отношение к происходящему.

Поэтому дальше нужно разобраться с тем, а что это за вопросы. И тут вам на помощь придут ваши чувства – они будут очень сильными, часто вообще не обоснованными никакой ситуацией, но возникающие в адрес этого человека. Что вы чувствуете? Ненависть? Значит, где-то таится обида. Злость? Возможно, вас чего-то лишили. Тоску? Наверное, осталось что-то незавершенное в прошлом. Поймав чувства, легко пойти дальше – представить, а что за ситуация за ними скрывается. Возможно, образы сами начнут приходить к вам.

А вместе с образами, возможно, придут и слова – те самые, которые хочется сказать человеку. Произнесите их: про себя, напишите письмо, а быть может, сама ситуация вашего взаимодействия будет такой, что они будут уместны. Если после их произнесения наступает облегчение, вы двигаетесь в правильном направлении.

Также можно задать себе вопрос: «А с чем у меня нет согласия?», «Как бы я хотел(а) изменить ту ситуацию?» Ответы на эти вопросы и будут той самой возможностью нового разрешения ситуации.