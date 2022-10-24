Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскопМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именин
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Как узнать человека, с которым вы заключили договор еще до рождения

24 октября 2022ГаданияРамблер

Говорят, что души могут договариваться друг с другом о встрече, прежде чем прийти в этот мир.

Как узнать родственную душу среди тысячи других
Фото: mirtesen.ru

И именно поэтому нам бывает сложно забыть человека или с ним расстаться, а также именно поэтому при первой встрече возникает чувство «я этого человека тысячу лет знаю».

И что нужно делать с этим человеком, когда такая встреча случилось? Любить, ненавидеть, провести всю жизнь вместе?

Итак, давайте разберемся. Если после «узнавания» вас начинает тянуть к человеку, вы испытываете очень яркие эмоции рядом с ним, ваши мысли (не важно какие) обращены к нему – да, скорее всего это та самая встреча.

Но ошибкой будет думать, что вы обречены навсегда быть вместе. Нет, встреча означает, что вы обречены быть вместе до тех пор, пока не решите ваши вопросы. А они могут быть самыми разнообразными. Это может быть и конкуренция, и ненависть, и любовь, и предательство. Что-то, что вы не решили в прошлом и договорились проиграть все по-новому, возможно по похожему сценарию или поменявшись ролями, что дает возможность изменить свое отношение к происходящему.

Поэтому дальше нужно разобраться с тем, а что это за вопросы. И тут вам на помощь придут ваши чувства – они будут очень сильными, часто вообще не обоснованными никакой ситуацией, но возникающие в адрес этого человека. Что вы чувствуете? Ненависть? Значит, где-то таится обида. Злость? Возможно, вас чего-то лишили. Тоску? Наверное, осталось что-то незавершенное в прошлом. Поймав чувства, легко пойти дальше – представить, а что за ситуация за ними скрывается. Возможно, образы сами начнут приходить к вам.

А вместе с образами, возможно, придут и слова – те самые, которые хочется сказать человеку. Произнесите их: про себя, напишите письмо, а быть может, сама ситуация вашего взаимодействия будет такой, что они будут уместны. Если после их произнесения наступает облегчение, вы двигаетесь в правильном направлении.

Также можно задать себе вопрос: «А с чем у меня нет согласия?», «Как бы я хотел(а) изменить ту ситуацию?» Ответы на эти вопросы и будут той самой возможностью нового разрешения ситуации.

Рамблер: последние новостиАстролог рассказал, почему нашу жизнь будет штормить до середины ноябряКак избежать негативных последствий солнечного затмения 25 октябряДень пяти двоек: что Ванга пророчила 22 декабря 2022 году
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гадания
Частица «не» и мысли о прошлом: привычки, которые отпугивают от нас удачу
Нравится 1
Частица «не» и мысли о прошлом: привычки, которые отпугивают от нас удачу
Гадания
Куда поставить зеркало, чтобы привлечь богатство
Нравится 1
Куда поставить зеркало, чтобы привлечь богатство
Народные приметы
Приметы на 25 октября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Приметы на 25 октября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Гороскопы
Никуда не торопимся — финансовый гороскоп на 25 октября
Никуда не торопимся — финансовый гороскоп на 25 октября
Гороскопы
Доверяем интуиции — любовный гороскоп на 25 октября
Доверяем интуиции — любовный гороскоп на 25 октября
Гороскопы
Реагируем молниеносно — гороскоп на 25 октября
Реагируем молниеносно — гороскоп на 25 октября
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Астролог рассказал, почему нашу жизнь будет штормить до середины ноября
Астролог рассказал, почему нашу жизнь будет штормить до середины ноября
Гороскопы
Как избежать негативных последствий солнечного затмения 25 октября
Как избежать негативных последствий солнечного затмения 25 октября
Зодиак
Три знака, под которыми рождаются истинные леди
Три знака, под которыми рождаются истинные леди
Имена
Пять женских имён, которые мужчины терпеть не могут
Пять женских имён, которые мужчины терпеть не могут
Гороскопы
В ритме звезд: как Близнецам, Весам и Водолеям найти внутренний источник силы этой осенью
В ритме звезд: как Близнецам, Весам и Водолеям найти внутренний источник силы этой осенью
[object Object][object Object]