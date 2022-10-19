Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскопМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именин
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Тотемное животное: как определить «своего» зверя

19 октября 2022ГаданияРамблер

Каждому из нас хотя бы раз в жизни хотелось иметь защитника из мира животных.

Тотемное животное: как определить «своего» зверя
Фото: depositphotos

Когда тебя защищает дикий (или не очень дикий) зверь, сразу как-то спокойнее. К счастью, такое животное есть, и имя ему – тотемное.

Существуют разные способы определения своего тотемного животного, но мы представим вам самый популярный – по дате рождения. Итак, если вы родились

С 10 декабря по 9 января, ваше тотемное животное – медведь. Медведь спокойный, вальяжный, стабильный. Помогает он тем, кто может сказать о себе то же самое.

С 10 января по 9 февраляросомаха. Росомаха наделяет подопечного способностью достигать своих целей – во что бы то ни стало.

С 10 февраля по 9 мартаворон. Ворон ценит ум и общую развитость – так что остаться непросветленным не получится.

С 10 марта по 9 апрелягорностай. Горностай благоволит тем, кто идет вслед за сердцем. Люди творческие, страстные, настоящие нонконформисты.

С 10 апреля по 9 маяжаба. Жаба, равно как и медведь, ценит стабильность. Обеспеченное завтра – ее главный фетиш.

С 10 мая по 9 июнякузнечик. Тем, кого выбрал кузнечик, жизнь будет казаться легкой и сказочной – что бы ни случилось.

С 10 июня по 9 июляхомяк. Этот тотем будет постоянно создавать ситуации, в которых человеку надо будет выйти из привычного ритма и начать двигаться активнее, чем обычно.

С 10 июля по 9 августаулитка. Тотемное животное тех, кто ценит дружбу и простые земные радости.

С 10 августа по 9 сентябрямуравей. Муравей оберегает простых трудяг, которые очень рьяно защищают то, что им дорого, но и не зарятся на чужое.

С 10 сентября до 9 октябрясорока. Сорока потакает тем, кому не сидится на месте: она любит все яркое, блестящее, необычное.

С 10 октября до 9 ноябрябобер. Это тотем спокойных людей, знающих себе цену. Они не лезут на рожон, но всегда имеют свое мнение.

С 10 ноября до 9 декабрясобака. Пожалуй, тотем самых щедрых людей. Тех, кто дарит себя и свои чувства окружающим, не ожидая ничего взамен – и чаще все же получает вознаграждение от Вселенной.

Помимо этого – довольно простого и незамысловатого – способа, есть и другие. Узнать свое тотемное животное можно, отправившись в зоопарк и выбрав свое животное самостоятельно, по велению сердца. Можно также настроиться и увидеть образ тотемного животного, находясь в состоянии глубокой медитации.

Еще есть метод определения тотемного животного по году рождения, а еще – можно пройти увлекательную процедуру расчет тотемного животного через подсчет произвольно нарисованных черточек, но это уже совсем другая история.

Рамблер: последние новостиКакой у вас промежуточный знак зодиакаЖелания каких знаков зодиака всегда сбываютсяКак избавиться от алкоголизма каждому знаку зодиака
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гадания
Что нельзя делать на похоронах: главные запреты на Руси
Что нельзя делать на похоронах: главные запреты на Руси
Гадания
Почему народные приметы работают
Почему народные приметы работают
Имена
Топ-5 имен, которые носят умные люди
Топ-5 имен, которые носят умные люди
Зодиак
Какой у вас промежуточный знак зодиака
Какой у вас промежуточный знак зодиака
Гороскопы
Самые жестокие женщины по знаку зодиака
Самые жестокие женщины по знаку зодиака
Народные приметы
Приметы на 19 октября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Приметы на 19 октября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Звезды будут помогать во всем — гороскоп на 19 октября
Звезды будут помогать во всем — гороскоп на 19 октября
Гороскопы
Возвращаем долги — финансовый гороскоп на 19 октября
Возвращаем долги — финансовый гороскоп на 19 октября
Гороскопы
Жертвуем всем ради отношений — любовный гороскоп на 19 октября
Жертвуем всем ради отношений — любовный гороскоп на 19 октября
[object Object][object Object]