Как задобрить домового, чтобы он вам помогал
Если у вас в доме есть живет маленький проказник, проведите обряд, чтобы его задобрить.
Древние славянские народы верили в домового – существо, которое охраняло дом и благополучие семьи.
Создание, как им казалось, обитало в жилище каждого, только вот могло быть злым или добрым. Семья боялась как-то обидеть домового, ведь в «отместку» он прятал вещи, издавал звуки по ночам и мог навлечь беду. В таком случае им приходилось его задабривать.
Сейчас в домовых верят лишь некоторые, объясняя различные неприятности его проказами. Если вы думаете, что у вас в доме живет этот маленький проказник, проведите обряд, чтобы его задобрить.
В первую очередь, домовые не любят ссоры в семье, ругань и грязь. Поэтому, чтобы расположить его к себе, нужно как можно меньше повышать голос на других членов семьи и сохранять порядок в доме. Проведите генеральную уборку и поговорите с домочадцами.
После того, как вы обустроили комфортное жилище, нужно обеспечить домовому место. Считается, что у него должен быть свой уголок вдали от глаз людей. Это может быть место на шкафу, дальняя полка или любой угол, где его никто не увидит.
Чтобы домовой понял, что в этой квартире его любят и уважают, оставьте ему угощение. Чаще всего домовым рекомендуют оставлять печенье, пряники и конфеты, а также другие сладости, которые не портятся долгое время. Не забудьте про подстилку, чтобы духу тоже было комфортно. Блюдо со сладостями стоит регулярно обновлять.
Считается, что не стоит охотиться за домовым и просить у него исполнять ваши желания. Если он действительно близок с семьей, то сам будет приносить благополучие и богатство в дом, а также отгонять злых духов.
Есть некоторые типы людей, которых не любит домовой. В первую очередь, это – неопрятные хозяйки, которые не следят за собой и своим домом. Табачный дым дух тоже не любит, поэтому в помещении лучше не курить. Домовой отворачивается и перестает защищать завистливых людей, ленивых и транжир. Поэтому, если вы хотите задобрить существо, не показывайте ему свои недостатки.