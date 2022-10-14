Как мыть окна, чтобы привлечь деньги в дом

Абсолютно все затевают генеральную уборку весной, и мытье окон – важная вещь в этом процессе.

Все это делают по-разному, но не каждый знает, как мыть окна так, чтобы привлечь деньги в дом. Существует особый ритуал, который поможет улучшить благосостояние семьи.

Большую роль в обряде играет время. Нельзя мыть окна вечером. Лучше всего делать это с утра или перед обедом. Нужно обратить внимание на погоду: она должна быть безоблачной. Можно начинать в тот момент, когда солнце подойдет к зениту. Это время считается лучшим и для мытья окон, а для всех обрядов в принципе.

Дальше нужно подготовить моющее средство. Можно купить обычное в магазине или развести мыльный раствор. Однако, есть одно условие. Заранее подготовьте святую воду, чтобы добавить ее в средство. Не стоит выливать целую бутылку, достаточно 3-5 капель.

Для мытья окон можно использовать любую тряпку или губку. Перед тем, как приступить к работе, не ругайтесь и избавьтесь от негативных эмоций. Настройтесь на хороший лад, посмотрите на солнце и насладитесь погодой.

После того, как вы помоете окна, отполируйте их от разводов. Согласно обряду, делать это нужно газетой. Обратите внимание, что не стоит брать свежую бумагу. То есть, если газета была выпущена тот же день, когда вы собрались мыть окна, она не подойдет. Во время полировки нужно думать о своих финансовых желаниях. Их нужно формировать четко и звучать они должны так, как будто уже сбылись. Не так: «я хочу, чтобы мне повысили зарплату», а так: «мне повысили зарплату на 10 тысяч рублей».

В конце бумагу и воду нужно утилизировать не в урну и унитаз. Газету нужно закопать, а воду вылить в почву.