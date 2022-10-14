Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскопМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именин
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Как мыть окна, чтобы привлечь деньги в дом

14 октября 2022ГаданияРамблер

Абсолютно все затевают генеральную уборку весной, и мытье окон – важная вещь в этом процессе.

Как мыть окна, чтобы привлечь деньги в дом
Фото: depositphotos

Все это делают по-разному, но не каждый знает, как мыть окна так, чтобы привлечь деньги в дом. Существует особый ритуал, который поможет улучшить благосостояние семьи.

Большую роль в обряде играет время. Нельзя мыть окна вечером. Лучше всего делать это с утра или перед обедом. Нужно обратить внимание на погоду: она должна быть безоблачной. Можно начинать в тот момент, когда солнце подойдет к зениту. Это время считается лучшим и для мытья окон, а для всех обрядов в принципе.

Дальше нужно подготовить моющее средство. Можно купить обычное в магазине или развести мыльный раствор. Однако, есть одно условие. Заранее подготовьте святую воду, чтобы добавить ее в средство. Не стоит выливать целую бутылку, достаточно 3-5 капель.

Для мытья окон можно использовать любую тряпку или губку. Перед тем, как приступить к работе, не ругайтесь и избавьтесь от негативных эмоций. Настройтесь на хороший лад, посмотрите на солнце и насладитесь погодой.

После того, как вы помоете окна, отполируйте их от разводов. Согласно обряду, делать это нужно газетой. Обратите внимание, что не стоит брать свежую бумагу. То есть, если газета была выпущена тот же день, когда вы собрались мыть окна, она не подойдет. Во время полировки нужно думать о своих финансовых желаниях. Их нужно формировать четко и звучать они должны так, как будто уже сбылись. Не так: «я хочу, чтобы мне повысили зарплату», а так: «мне повысили зарплату на 10 тысяч рублей».

В конце бумагу и воду нужно утилизировать не в урну и унитаз. Газету нужно закопать, а воду вылить в почву.

Рамблер: последние новостиПочему на поминках на стол ставят суп и кисель«Время перемен»: что сказала Виктория Райдос про окончание 2022 годаГороскоп на 15 октября 2022 года — Рамблер/гороскопы
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гадания
Почему нельзя смотреться в зеркало в темноте
Почему нельзя смотреться в зеркало в темноте
Гадания
11 признаков, что вы отрабатываете кармические долги предков
11 признаков, что вы отрабатываете кармические долги предков
[object Object][object Object]