Неудачно для стрижки
ГороскопКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийДизайн человекаМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

Признаки того, что вы встретили любовь из прошлой жизни

26 июля 2023ГаданияРамблер

Если допустить, что реинкарнация существует и что души могут встречаться вновь и вновь, но уже в других телах, значит ли это, что возможно встретить свою прошлую любовь?

Признаки того, что вы встретили любовь из прошлой жизни
Фото: sunhome.ru

Для начала стоит обратить внимание вот на что – у вас с детства есть сформированный образ любимого человека, вы точно знаете, какие у него будут глаза, рост, привычки. Он не похож на вашего родителя или первую любовь, вы просто всю жизнь живете с убеждением, что именно так будет выглядеть ваш возлюбленный/возлюбленная. Дело в том, что это знание может быть воспоминанием о том, как выглядел человек в прошлом. И рано или поздно появляется человек, соответствующий этому описанию.

Второй «звоночек» – чувство узнавания, которое возникает, едва вы увидели этого человека. Вам кажется, что вы давно знакомы, вы понимаете друг друга с полуслова, вы как будто всегда были вместе, многие привычки и взгляды у вас схожи, вы чувствуете друг друга на расстоянии, угадываете желания друг друга.

Отдельно стоит обратить внимание на сильные чувства и эмоции, которые возникают при взаимодействии с этим человеком – но как будто бы они неуместны и непонятно, откуда взялись.

Например, вам страшно, что человек исчезнет или с ним что-то случится, вам отчего-то хочется плакать или наоборот, огромная радость накатывает, а еще ничего не произошло. Сила возникающих переживаний, которая не соответствует реальному опыту взаимодействия, показывает, что это след из прошлого, это те эмоции и переживания всколыхнулись вновь.

И если такая встреча случается, и вы убеждены в том, что эта та самая прошлая любовь, важно разобраться – а почему именно вы встретились. Есть версия, что для того, чтобы прожить все хорошее снова, однако, она не единственная. Довольно часто люди встречаются вновь для того, чтобы попробовать заново переиграть ту историю, финал которой был полон боли и страданий: разлуку, измену, смерть, конфликт. Не стоит путать факт встречи с обещанием долгой и счастливой совместной жизни в новом воплощении.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиМы вступили в новую эпоху: что это за время и чем грозит человечествуКак сделать талисман для привлечения здоровьяГороскоп на 26 июля 2023 года — Рамблер/гороскопы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Гадания
Как сделать талисман для привлечения здоровья
Нравится 1
Как сделать талисман для привлечения здоровья
Гадания
Астрологи рассказали, как привлечь деньги разным знакам зодиака
Астрологи рассказали, как привлечь деньги разным знакам зодиака
[object Object][object Object]