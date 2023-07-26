Признаки того, что вы встретили любовь из прошлой жизни

Если допустить, что реинкарнация существует и что души могут встречаться вновь и вновь, но уже в других телах, значит ли это, что возможно встретить свою прошлую любовь?

Для начала стоит обратить внимание вот на что – у вас с детства есть сформированный образ любимого человека, вы точно знаете, какие у него будут глаза, рост, привычки. Он не похож на вашего родителя или первую любовь, вы просто всю жизнь живете с убеждением, что именно так будет выглядеть ваш возлюбленный/возлюбленная. Дело в том, что это знание может быть воспоминанием о том, как выглядел человек в прошлом. И рано или поздно появляется человек, соответствующий этому описанию.

Второй «звоночек» – чувство узнавания, которое возникает, едва вы увидели этого человека. Вам кажется, что вы давно знакомы, вы понимаете друг друга с полуслова, вы как будто всегда были вместе, многие привычки и взгляды у вас схожи, вы чувствуете друг друга на расстоянии, угадываете желания друг друга.

Отдельно стоит обратить внимание на сильные чувства и эмоции, которые возникают при взаимодействии с этим человеком – но как будто бы они неуместны и непонятно, откуда взялись.

Например, вам страшно, что человек исчезнет или с ним что-то случится, вам отчего-то хочется плакать или наоборот, огромная радость накатывает, а еще ничего не произошло. Сила возникающих переживаний, которая не соответствует реальному опыту взаимодействия, показывает, что это след из прошлого, это те эмоции и переживания всколыхнулись вновь.

И если такая встреча случается, и вы убеждены в том, что эта та самая прошлая любовь, важно разобраться – а почему именно вы встретились. Есть версия, что для того, чтобы прожить все хорошее снова, однако, она не единственная. Довольно часто люди встречаются вновь для того, чтобы попробовать заново переиграть ту историю, финал которой был полон боли и страданий: разлуку, измену, смерть, конфликт. Не стоит путать факт встречи с обещанием долгой и счастливой совместной жизни в новом воплощении.

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