Возможна ли реинкарнация кошек

Могут ли наши умершие любимцы через какое-то время вернутся к нам в новом воплощении?

Кошки во все времена считались мистическими животными, поэтому на тему их реинкарнации существует множество теорий.

Почему у кошки 9 жизней

Одной из наиболее известных является идея о том, что кошка имеет в запасе 9 жизней – так предполагали в Древнем Египте. Египтяне считали кошек земным воплощением Бастет, богини радости, любви и плодородия, которая изображалась в виде мифического существа в женском обличье с кошачьей головой.

По преданию, богиня, умирает и воскресает в человеческом теле 9 раз. В честь Бастет строились храмы и совершались жертвоприношения, а если у египтянина умирала кошка, то хозяин сбривал брови, обозначая таким образом траур по питомцу.

Возможна ли реинкарнация

Теория о реинкарнации, в дословном переводе с латыни, «повторном воплощении», присутствует во многих мировых религиях. С древних времен она служила для подтверждения церковного учения о бессмертии души. Считалось, что в случае смерти физического тела, дух получает новую жизнь и новую оболочку, в зависимости от того, как он жил, и может ли он перейти на более высокий уровень духовного развития. Сторонники теории реинкарнации верят, что это относится ко всему живому в этом мире и, безусловно, к кошкам.

Что говорят о кошке разные религии

В Средние века кошки, особенно черные, считались слугами Дьявола. Подозрительное животное следовало убить девять раз, чтобы лишить сразу всех жизней и не дать перевоплотиться в ведьму. В буддизме и индуизме верят, что у всех животных есть душа, но только она находится на низком уровне развития по сравнению с человеком. Ислам допускает существование души у животного, но в ее многократное переселение не верит. Что касается христианства, то оно категорически отрицает наличие души у животных, в том числе и кошек. По мнению современных эзотериков, кошки могут реинкарнироваться, но исключительно в рамках семейства кошачьих, поскольку душа у них коллективная и не может выходить за пределы рода. А вот по мнению заводчиков кошек, реинкарнация существует. По их мнению, если кошка обладает «человеческим» взглядом или очень умна, это говорит о том, что это ее 9, последнее воплощение в кошачьей шкуре. В следующий раз она воплотится человеком.

Несмотря на то, что до сих пор нет научных доказательств переселения душ, большинство любителей кошек безусловно верят в то, что их умершие любимцы через какое-то время вернутся к ним в новом воплощении.