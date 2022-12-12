Ритуал на привлечение в жизнь своего человека

Если вы перепробовали массу способов, но все еще одиноки, обратите свой взор на магические обряды.

Эти ритуалы в корне отличаются от приворота, поскольку не направлены на подавление воли конкретного человека. Они помогают вам сформулировать запрос и «отправить» его во Вселенную, чтобы притянуть в свою жизнь того, кто вам нужен.

Выбор ритуалов достаточно широк, но, чтобы он правильно сработал, необходимо выполнить несколько условий.

1. Ваши намерения должны быть искренними, то есть идти от сердца, а не потому, что «женщина не должна быть одна» или «все подруги замужем».

2. Предыдущие отношения должны быть закончены не только физически, но и эмоционально. Если душевная привязанность к «бывшему» сохраняется, ритуал может не сработать или дать неожиданный эффект.

3. Ритуал проводится обязательно в одиночестве и в тайне от всех.

Выбор обряда зависит от личных предпочтений. Предлагаем два наиболее простых и действенных.

1. Обряд на свечах проводится на растущей Луне. На альбомном листе нужно нарисовать мужской силуэт. Зажечь 3 церковных свечи, поставить рисунок перед собой и произнести заговор: «Призываю любовь в мою жизнь. Пусть мой суженый соединится со мной. Как неделимы вода, воздух, земля и огонь, так и мы чтобы были неразделимы между собой. Как восход солнца пробивается сквозь мглу, так слова мои проходят в сердце его. Желаю я, (ваше имя), чтобы помыслы его были только обо мне. Пусть сбудется то, что я заявляю. Да будет так.» Повторить заклинание трижды. Затушить свечи, рисунок спрятать под подушку. Свечи сохранить и, когда в вашей жизни появится мужчина, сжечь рисунок над свечами.

2. Выполняется несколько дней утром и перед сном. Уединитесь, настройтесь и напишите на листке: «Я интересная личность. От меня исходит внутренняя энергия обаяния, любви и сексуальности. Я притягиваю к себе мужчин. Мой мужчина найдет меня обязательно». На листок поставьте обычный стакан с водой. Хорошо разотрите ладони и поместите стакан между ними, не касаясь стекла. Почувствуйте, как между руками начинает ощущаться сгусток энергии. Удерживая его, вдумчиво проговорите написанные слова и выпейте воду. Выполняйте несколько дней подряд.

Используйте магию и избавляйтесь от одиночества.

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