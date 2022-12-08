Астролог рассказал, как приблизить замужество

Желающие поскорее выйти замуж девушки могут повлиять на дату своей свадьбы.

Об этом заявил ведический астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев.

По его мнению, встретить своего жениха поможет благотворительность. Она должна улучшить карму девушки, тогда ее личная жизнь начнет налаживаться. Астролог вспомнил термин «кармический менеджмент», который появился благодаря тибетскому монаху Майклу Роучу.

— Если вы хотите, чтобы в вашей жизни поскорее появился любимый мужчина, вам нужно найти людей, которые также нуждаются в заботе. Чаще всего, это одинокие пожилые люди и те, кто проживает в домах для престарелых, — уверен Ермолаев.

Он напомнил, чтобы человек получил желаемое, ему необходимо что-то отдать. Поэтому девушкам, как заявляет астролог, стоит открыться людям для помощи и получать искреннюю радость от своих действий.

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