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Это происходит, когда с вами хотят связаться призраки

6 декабря 2022ГаданияРамблер

Многие люди не отрицают существование потусторонних миров и верят, что им помогают в их обычной жизни души умерших людей.

Это происходит, когда с вами хотят связаться призраки
Фото: depositphotos

Одни пытаются себя успокоить этим после смерти близкого человека, а другие действительно чувствуют чье-то присутствие.

Экстрасенсы уверены, что призраки близких людей иногда пытаются связаться со своими родственниками, но те не всегда трактуют это правильно. Дело в том, что существует несколько реальных знаков о том, что с вами хотят поговорить из загробного мира.

Перебои с техникой

То, что вы видели в фильмах ужасов – при присутствии посторонней души начинает сбоить техника и электрика. Например, самостоятельно включается и выключается телевизор, компьютер, мигает свет, сам нагревается чайник. Дело в том, что призраки не имеют облика и из-за этого не могут воздействовать на предметы, но у них есть энергетика, которая не видна человеческому глазу и может справиться с электричеством. Так они подают знаки о предстоящих опасностях.

Резкая смена температуры

От покойников и призраков веет холодом. Когда человек жив, в нем бьется сердце и по артериям разливается теплая кровь, поэтому любые перепады температур человек ощущает довольно остро. Внезапный холод или сквозняк говорит о том, что вы находитесь в одном помещении с душой, которая пытается на вас подействовать или вам что-то сказать. Не стоит бояться, если вы почувствовали присутствие потусторонней силы, лучше присмотритесь к знакам, которые вам дает призрак. Существует масса историй, когда людям давали подсказки об их будущем.

Непонятные запахи

Призраки пытаются привлечь внимание человека запахами. Они появляются внезапно из неоткуда и преследуют человека до тех пор, пока он не обратит на это внимание. В некоторых случаях души умерших близких пытались задержать человека, чтобы он не попал в беду. Один из самых распространенных запахов – запах газа или пожара, чтобы тот, с кем хочет связаться душа, остался дома и обманул свою судьбу.

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