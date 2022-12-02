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Почему нельзя хранить фотографии умерших

2 декабря 2022ГаданияРамблер

Многие люди стараются как можно дольше хранить память о своих почивших предках.

Почему нельзя хранить фотографии умерших
Фото: depositphotos

У одних есть фамильные ценности, которые они передают из поколения в поколение, у других – истории, а третьи хранят фотографии с изображением своих родственников и любимых людей.

Несмотря на то, что фотографии – самый простой способ оставить образ человека в своей памяти, их не рекомендуют хранить, так как на них изображены умершие люди.

Связь с миром живых

Если вы храните фотографии умерших родственников вместе со снимками тех, кто жив, у души появляется энергетическая связь с нашим миром. Так они не могут найти себе упокоение и могут даже преследовать своих родственников, подавать им знаки о том, что они рядом. Если вы чувствуете присутствие погибшего человека, это не значит, что ему с вами хорошо и он хочет блуждать по вашему миру.

Если на снимке изображены и мертвые, и живые люди, лучше его обрезать и оставить две разные половинки. Фотографии покойников рекомендуют хранить в закрытой черной папке или в траурном черном альбоме.

Негативная энергетика

По фотографии экстрасенсы и маги могут узнать многое о человеке, например, мертв он или жив. Дело в том, что от фотографий почивших людей исходит особая энергетика. Она не всегда сильно влияет на взрослых людей, но может быть опасна для маленьких детей. У них нет достаточной энергетической защиты, поэтому такие фото могут их напугать. Если снимок стоит в детской комнате, то надо его срочно убрать, иначе он может навлечь болезнь или другую беду. У взрослых людей такие фотографии забирают защиту от порчи, сглаза и злых духов. Чтобы негативная энергетика мертвых не влияла на других, не стоит хранить фотографии на виду. Доставайте их в моменты памяти или в годовщины.

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