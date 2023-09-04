Зачем покойников выносят вперед ногами

Существует несколько гипотез, которые по-разному объясняют эту традицию.

Существует такая примета о том, что покойника из помещения нужно выносить вперед ногами.

Она затронула даже тех людей, которые меньше всего верят в мистику – врачей. В больницах людей всегда везут вперед головой, чтобы не навлечь беду.

Существует несколько гипотез, которые по-разному объясняют эту традицию. Так, считается, что похороны должны быть обратной стороной рождения. Так как человек рождается головой вперед, то в последний путь он должен уходить наоборот – вперед ногами.

Еще одна версия связана с религией и удобством. В храм человека заносят вперед ногами, чтобы его лицо было обращено к алтарю, в некоторых народах этот обряд называют «последней молитвой». Раньше после смерти человека сразу несли на отпевание. Соответственно, из дома выносили ногами вперед и несли так до ближайшей церкви. Если нести покойника вперед головой, значит, в загробную жизнь он бы отправлялся против своей воли.

В магии двери считают порталом между мирами. Например, между миром мертвых и живых. Считается, что душа человека, которого вынесли вперед ногами, сразу отправляется в загробный мир. Так духи узнают, кого надо забрать и делают свое дело. Человека, вынесенного головой вперед, духи не заберут, так как им был дан знак, что его время еще не пришло.

Еще одна версия связана с мистикой, согласно которой считается, что душа покойника не сможет найти дорогу обратно, если вынести его вперед ногами. Раньше тела выносили через окна или дырки в стене, которые потом заколачивали. Это делали для того, чтобы душа упокоилась и не возвращалась к родным и близким. Если усопшего выносили через дверь, то после этого проводились специальные обряды – дорогу подметали, поливали святой водой и посыпали солью. Все это делалось для того, чтобы душа обрела спокойствие.

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