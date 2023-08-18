Индийский мальчик, предрекший пандемию, сделал новое предсказание

Индийский подросток Абигья Ананд стал известен после того, как предсказал пандемию коронавируса.

Уже несколько лет мальчик занимается ведической астрологией и по положению звезд и планет определяет, что ждет мир в ближайшем будущем. В своем новом прогнозе он рассказал, к каким грядущим событиям человечеству стоит приготовиться.

Ананд провел расчеты и выяснил, какие изменения ожидают нашу планету вплоть до весны 2024 года. Так, в финансовой сфере астролог видит положительные перемены, увеличение инвестиций и экономический рост. Однако на фоне этого человечество может столкнуться с геополитическими проблемами, конфликтов станет гораздо больше.

Также астролог предупредил, что в скором времени человечество ждут стихийные бедствия. Ананд уверен, что больше всего стоит опасаться землетрясений, поскольку одно сейсмическое событие приводит к другому, а затем еще к одному и так далее. Индийский мальчик отметил, что высока вероятность того, что большинство природных катаклизмов произойдут на юго-востоке Земли.

Кроме этого, Абигья Ананд заявил, что стоит ожидать прорыв в сфере медицины. Также начнется стремительный рост искусственного интеллекта, будут появляться все новые и новые технологии. Все это неизбежно, со временем искусственный интеллект займет главенствующую роль в жизнях людей. Однако стоит быть осторожными, так как не исключены негативные примеры использования новых технологий.

Читайте также: