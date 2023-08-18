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Индийский мальчик, предрекший пандемию, сделал новое предсказание

18 августа 2023ПредсказанияМарианна Басс

Индийский подросток Абигья Ананд стал известен после того, как предсказал пандемию коронавируса.

Индийский мальчик, предрекший пандемию, сделал новое предсказание
Фото: news.ru

Уже несколько лет мальчик занимается ведической астрологией и по положению звезд и планет определяет, что ждет мир в ближайшем будущем. В своем новом прогнозе он рассказал, к каким грядущим событиям человечеству стоит приготовиться.

Ананд провел расчеты и выяснил, какие изменения ожидают нашу планету вплоть до весны 2024 года. Так, в финансовой сфере астролог видит положительные перемены, увеличение инвестиций и экономический рост. Однако на фоне этого человечество может столкнуться с геополитическими проблемами, конфликтов станет гораздо больше.

Также астролог предупредил, что в скором времени человечество ждут стихийные бедствия. Ананд уверен, что больше всего стоит опасаться землетрясений, поскольку одно сейсмическое событие приводит к другому, а затем еще к одному и так далее. Индийский мальчик отметил, что высока вероятность того, что большинство природных катаклизмов произойдут на юго-востоке Земли.

Кроме этого, Абигья Ананд заявил, что стоит ожидать прорыв в сфере медицины. Также начнется стремительный рост искусственного интеллекта, будут появляться все новые и новые технологии. Все это неизбежно, со временем искусственный интеллект займет главенствующую роль в жизнях людей. Однако стоит быть осторожными, так как не исключены негативные примеры использования новых технологий.

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