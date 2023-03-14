Почему о мертвых нельзя «говорить плохо»

Со смертью во всех культурах связано множество правил и «ритуалов».

Не всегда можно доподлинно установить, откуда они взялись и какую цель преследуют, но в большинстве случаев они обязательны к исполнению. В православии одним из известных требований является не говорить о покойнике ничего плохого.

Фраза «о мертвом либо хорошо, либо ничего» передается из поколения в поколение и, похоже, это правило пришло к нам из глубокой древности. В Древней Греции одно время существовал указ, запрещающий плохо говорить об умерших под страхом смертной казни. В те времена считалось опасным говорить плохо об умерших, особенно, пока не минует 40 дней со дня смерти. По одним поверьям предполагалось, что обиженная душа может вернуться из мира мертвых и отомстить живым, по другим, что «плохие» отзывы не дают душе уйти на небеса, притягивая ее к земле.

Если рассматривать запрет с общечеловеческой и моральной точки зрения, то умерший уже никак не может противостоять обидчику, а также не может оправдаться в случае лжи в свой адрес, поэтому считается неэтичным «наговаривать» на того, кто не может ответить. Немаловажным аспектом является и уважение к горю родственников и близких покойного.

С точки зрения людей, работающих с энергиями, этот запрет объясняется тем, что энергетическая структура души еще долго после смерти восприимчива к словам о себе. А поскольку она, после отделения от тела, присоединяется к более плотной «мертвой» энергии и получает ее защиту, то негатив, посланный в ее сторону, имеет тенденцию возвращаться к «обидчику» в виде проблем со здоровьем и финансовых потерь.

Этой же точки зрения придерживаются и эзотерики. Слово, особенно несущее осуждение, имеет мощную энергетику. Негатив, «отправленный» в потусторонний мир, возвращается в увеличенном размере к тому, кто его послал и начинает разрушать здоровье и отнимать удачу.

С религиозной точки зрения, говорить плохо о покойном – большой грех. Считается, что у человека нет права судить других и после собственной смерти ему придется перед Богом ответить за «плохие» слова в чужой адрес. К тому же каждая душа получает по делам своим в загробном мире и нет смысла осуждать ее, когда она проходит непростой путь очищения и ответа за свои действия в земной жизни.

Старайтесь придерживаться принятых норм в отношении ритуалов, связанных со смертью, чтобы не нанести вред себе.

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