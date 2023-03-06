Как хранить мелочь в доме, чтобы привлечь богатство

Многие люди предпочитают безналичный расчет, так как это удобнее и хранится в одной системе, но у наличных денег есть свое преимущество – они могут обладать магической силой, если ими правильно распоряжаться и хранить.

Особенную ценность для привлечения богатства представляют монеты, так как они лучше сохраняют энергетику. Чтобы ваши деньги привлекали еще больше, нужно их правильно хранить.

Большое количество суеверий связано с мелочью. Некоторые уверены, что монеты в больших количествах в доме лучше не хранить, но наши предки пользовались этими способами привлечения достатка.

Копилка

Ваша копилка должна быть красного или золотого цвета – они считаются главными в приманивании денег. Однако не стоит ссыпать всю мелочь в одну копилку, иначе это произведет обратный эффект. Возьмите монеты самого крупного номинала и отсортируйте их от остальных, а потом положите в копилку. Стоять она должна в углу любой комнаты, кроме спальни. Тогда эти деньги будут приманивать другие монеты крупного номинала с помощью энергетических порталов.

Под порогом

Такой амулет клали под порог еще в древности для того, чтобы привлечь богатство. Этот способ считается одним из старых и самых эффективных. Важно – для ритуала нужна обязательно серебряная монета. Если при входе в вашу квартиру порогов нет или положить туда монету невозможно, то нужно положить ее под коврик при входе. Главное, чтобы монету там нельзя было заметить и найти. Для совершения обряда она должна быть строго в одном месте.

Оставлять у зеркала

Хорошей приметой считается, если человек перед выходом из дома положит деньги напротив зеркала. Для этого подойдет горсть мелочи. Нужно сделать так, чтобы монеты отражались в зеркале, а потом уйти из дома. Считается, что такой ритуал помогает в два раза преумножить свои доходы, как если бы к вам попали деньги из отражения.

Тарелка с мелочью

Еще один обряд подразумевает хранение мелочи в тарелке в прихожей. Положите туда несколько монет, а потом каждый день добавляйте по одной любого номинала. Это считается хорошим способом накопления и поможет улучшить финансовое положение семьи, живущей в квартире.

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