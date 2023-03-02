Внутренние демоны: как вычислить бесноватого человека

Как понять, что человек именно одержим, а не просто психически нездоров?

Одержимость демонами – довольно известное явление, ему посвящены и древние трактаты, и современные фильмы.

Можем ли мы понять, что человек именно одержим, а не просто психически нездоров? И как себя вести в такой ситуации?

Грань одержимости и психического нездоровья действительно довольно размытая. Однако, некоторые признаки должны помочь нам сориентироваться в ситуации.

1. Цвет глаз. У человека, внутри которого инородная сущность они будут меняться, иногда в прямо противоположные цвета (зеленые-карие), иногда это могут быть вообще редко встречающиеся сочетания (красные, фиолетовые, полностью черные). Можно сказать этот признак основной – ведь глаза есть зеркало души, и когда они меняются полностью, это означает, что в теле кто-то другой.

2. Человек говорит не своим голосом – тут все то же самое, что из глазами, голос- еще один канал, который выдаст в теле нового хозяина. В ряде случаев вы понимаете, что разговор ведется на древнем языке.

3. Человек не осознает реальность, призывает к смертям и убийствам, требует жертвоприношений, бьется в истерике.

Что делать в таких случаях? Для начала – контакт глаз. Ваш взгляд должен быть твердым и сильным, и вы просите хозяина тела вернуться, а захватчика – уйти. Если вы уверены в себе – этого достаточно. Затем – молитва на любом языке и любой конфессии – но та, в силу которой вы верите. Например, это может быть «Отче Наш». Молитвы обладают достаточно мощной силой, вне зависимости от языка, на котором они произносятся. Следующий шаг – попробуйте вынудить одержимого поменять местонахождение – может получиться так, что сущность прицепилась к месту и физическое перемещение освободит человека.

Если вам слишком страшно – бегите, зовите на помощь. В состоянии одержимости душа человека захвачена, и он может не слышать вас, совершать страшные поступки – важно, чтобы рядом были другие люди, которые смогут вас защитить. Обязательно позовите священника или специалиста по энергетике, чтобы он смог разобраться в том, что случилось и как помочь человеку вернуться в тело.

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