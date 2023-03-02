Как приманить деньги с помощью лаврового листа

Финансовые сложности – частая проблема.

К сожалению, чем чаще вы думаете о том, что денег не хватает, тем интенсивнее «отгоняете» от себя денежную энергию.

Если же научиться позитивно думать и применить некоторые магические практики, то ситуацию с деньгами можно заметно улучшить. Одним из основных «предметов», используемых в ритуалах по привлечению денег, считается обычный лавровый лист. Все обряды на деньги с его использованием нужно проводить в одиночестве и на растущую Луну. И обязательно сильно верить в исполнение желаемого.

1. Для того, чтобы деньги всегда водились и приумножались, выберите крупный и целый лавровый лист, потрите его между ладоней, мысленно проговаривая при этом «Деньги к деньгам, достаток к достатку». После этого капните на него пару капель цитрусового эфирного масла и положите туда, где обычно храните деньги (копилка, сейф, кошелек). Кроме притяжения денежной энергии, лавровый лист поможет уберечься от ненужных трат.

2. Для привлечения денег в сложной финансовой ситуации возьмите 7 крупных целых лавровых листьев обязательно с длинными ножками. Соедините листики между собой и обмотайте ножки красной шерстяной ниткой, а на другой конец нити привяжите денежную купюру или монетку (можно китайскую сувенирную, но символизирующую денежную энергию). Сделанный талисман прикрепите над входной дверью со словами: «Нищета за порог, а денежки в дом».

3. Обряд на богатство, основанный на визуализации, работает на перспективу. Подготовьте ручку металлического цвета, желательно, золотого, новую свечу и пепельницу. Возьмите крупный лавровый лист, на котором можно будет написать желание. Сядьте, расслабьтесь и подумайте о том, как бы вы хотели решить свой финансовый вопрос. Кратко сформулируйте желание, например: «хочу выиграть в лотерею миллион рублей» или «хочу зарабатывать 200 тысяч» и напишите его ручкой на листе. Зажгите свечу и, глядя на язычок пламени, в деталях представляйте, визуализируйте, как вы получаете эти деньги, пересчитываете, тратите или вкладываете. Постарайтесь эмоционально это прочувствовать. Затем подожгите лист и, наблюдая, как он сгорает в пепельнице, продолжайте визуализировать. Пепел соберите и поместите в укромное место до исполнения желания.

Попробуйте предложенные ритуалы и избавьтесь от финансовых проблем.

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