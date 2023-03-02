Что символизируют кольца на пальцах

Замечено, что люди носят кольца на разных пальцах – не только на привычном указательном или среднем.

Конечно, есть традиция носить обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки, в остальном же никакие правила не работают. И все же мы отметили несколько закономерностей, о которых вы можете узнать из этой статьи.

Кольцо на большом пальце

Ношение кольца на этом пальце – знак по-настоящему властной натуры. Причем если кольцо простое, без камней и обычной формы, это говорит об устойчиво высокой самооценке носителя, а вот если это целый перстень с драгоценными камнями, то это претензия на высокий уровень и жизни, и оценивания самого себя. Такие люди словно кричат о себе, но насколько такое самомнение соответствует их реальным заслугам – вопрос.

Кольцо на мизинце

Это большая редкость, на мизинце носят кольца очень немногие. Но именно эти люди – настоящие оригиналы. Им претит все обычное, стандартное, они ненавидят правила и хотят выделиться во что бы то ни стало. Что ж, им это удается.

Кольцо на указательном пальце

Говорят, что на указательном пальце носят кольца те, кто любит быть в центре внимания. А что? Это заметно, ярко, довольно необычно. Поэтому внимание обеспечено.

Кольцо на безимянном пальце

Помимо того, что кольцо на этом пальце – знак того, что вы замужем (или женаты), это еще и знак особой интровертности. Психологи утверждают, что кольцо на безымянном пальце носят очень закрытые люди, чувствительные и склонные к одиночеству.

Кольцо на среднем пальце

Если человек носит кольцо на среднем пальце, то его отличает высокая самооценка, уверенность в себе и прагматичность. Обычно это люди, которые не упускают собственной выгоды, они чутко следят за реальностью и не позволяют иллюзия захватить себя в плен.

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