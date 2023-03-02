Как приманить женское счастье цветами

Попробуйте привлечь в вашу жизнь достойного человека с помощью цветов.

В древние времена люди не только использовали целебные свойства растений, но и считали их живыми существами, имеющими душу и свой характер.

Сейчас эти поверья ушли в прошлое, но эзотерики уверены, что способность растений влиять на энергетику человека и жилища велика. Если ваша личная жизнь оставляет желать лучшего, попробуйте ее наладить с помощью цветов, привлекающих любовь и женское счастье.

1. Аихризон. Народное название – «дерево любви и счастья» –получило не случайно: его листочки по форме напоминают сердечки, а желтые цветы – «солнышки» в миниатюре. Растение в доме помогает найти любовь и удачно выйти замуж. В уходе неприхотливо: любит свет, а поливать его нужно по мере высыхания грунта.

2. Алоэ. Всем известна его способность заживлять раны. Но мало кто знает, что это растение способно привлекать удачу в любовных делах. Алоэ крайне неприхотливо в уходе: оно способно пережить долгую засуху. Цветок любит солнечный свет, поэтому держать его нужно на подоконнике. Цветет алоэ редко, но, если это случится – это верный признак, что вас ждет большая любовь.

3. Антуриум или «мужское счастье». Цветок усиливает мужскую потенцию, усиливает влечение в паре, улучшает взаимопонимание в семье. Для свободных людей обоих полов повышает привлекательность для противоположного пола. Если цветок внезапно начал увядать, это может указывать на измену. Растение не любит прямых солнечных лучей.

4. Гибискус (китайская роза). Символизирует страстные чувства. Если он растет в доме незамужней девушки, то добавляет ей энергетику привлекательности для противоположного пола и притягивает большое количество поклонников. В жилище семейной пары гибискус восстановит угасающую страсть. Главное, не забывать поливать цветок.

5. Спатифиллум или «женское счастье». Считается, что растение «повышает» женскую самооценку, помогает встретить надежного и любящего партнера, удачно выйти замуж и легко забеременеть. Наблюдайте за цветком: новые цветки и листья указывают на то, что счастье уже совсем близко. Растение любит полутемные места.

6. Хризантема. Помогает сохранить любовь и взаимопонимание в семейной паре. Незамужней женщине цветок дает уверенность в себе и «помогает» быстрее найти вторую половинку. Цветок любит свет и регулярный полив.

Выбирайте комнатные растения, способные привлечь в вашу жизнь любовь и женское счастье!

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