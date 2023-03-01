Как поставить энергетическую защиту самостоятельно

На наше эмоциональное и физическое состояние оказывают влияние множество факторов, одним из которых является внешняя негативная энергия.

У части людей многослойное биополе успешно справляется с ее потоком, но если аура в силу каких-то причин ослаблена, то человек может чувствовать недомогание, ухудшение настроения и даже заболеть, после общения с «токсичным» человеком. Чтобы не сталкиваться с подобными ситуациями, нужно научиться ставить энергетическую защиту, которая является залогом хорошего самочувствия.

Энергетическая защита, которую человек ставит самостоятельно, зависит от его воли, настроя и мыслей, однако, для ее установки важен внутренний ресурс и понимание процесса. Если вы находитесь в подавленном состоянии или сильно устали, установить сильную защиту не получится. Для начала нужно будет успокоится, отдохнуть и почувствовать, что силы восстановлены. Мысленно сформулируйте, от чего вы хотите отгородиться и выбирайте подходящий вариант.

1. «Вращающаяся аура» поможет отсечь энергетических вампиров. Зная, что предстоит контакт с подобным человеком, представьте, что ваше биополе – это плотная, но невидимая глазом сеточка, которая покрывает ваше тело целиком. Ваша задача: сосредоточиться и представить, как эта сеточка начинает раскручиваться вокруг вас слева направо (по часовой стрелке), отсекая всю внешнюю негативную энергию. По окончании общения постепенно замедлите вращение ауры и «снимите» сеточку.

2. «Хрустальный купол» – защита мощная, но кратковременная. Сконцентрируйтесь и ощутите, как в районе солнечного сплетения у вас «сгущается» синий шарик. Дождитесь, когда он увеличится в размерах, разведите руки в стороны, давая ему место внутри, сделайте резкий выдох и представьте, как он выдавливает наружу весь негатив, скопившийся внутри, при этом образуя снаружи прозрачную непробиваемую защитную оболочку.

3. «Зеркальная стена» – удобная статичная защита в ситуации длительного общения. Представьте, что вы окружены со всех сторон стеной из 1 (2,3) рядов кирпичей, а внешняя сторона покрыта зеркальной оболочкой. Чем сильнее на вас «нападают» извне, тем сильнее негатив отражается от зеркала в сторону обидчика. Эта защита требует от вас минимального энергетического потенциала, поскольку не является частью вашего биополя. Она легко «ставится» даже на минимуме внутреннего ресурса.

Подбирайте энергетическую защиту, подходящую именно вам, и чувствуйте себя комфортно.

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