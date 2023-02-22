Как очиститься от негатива с помощью соли

Соль считается необычным веществом с древних времен.

В Китае вместо денег расплачивались соляными лепешками, в Риме соль символизировала благополучие и здоровье, а на Руси без хлеба и соли нельзя было встретить гостей. Сейчас многие маги и экстрасенсы уверяют, что соль может быть магическим веществом, если ее правильно использовать. Это происходит из-за того, что она вбирает в себя силу Земли, а люди используют ее в первозданном виде без переработки. Существует масса ритуалов, с помощью которых можно очистить себя от негативной энергетики, которая копится на протяжении долгих лет.

Вытаптывание

Для этого ритуала вам потребуется большая миска, в которую вы сможете встать двумя ногами и упаковка соли. Такой ритуал нужно проводить 21 день подряд и начинать на убывающую Луну или в затмение. Вам необходимо уединиться и высыпать соль в большую миску, а потом встать в нее ногами и начать вытаптывать негатив. Можно делать это тихо, а можно кричать и выплескивать всю негативную энергию. Вы можете танцевать или совершать любые движения не только ногами, но и руками, а также головой.

После того, как вы почувствуете, что вам стало легче, стряхните с ног оставшуюся соль и вылейте ее в унитаз или закопайте в землю.

Душ с солью

Возьмите 5-6 ложек соли и смешайте ее с вашим гелем для душа. Перед тем, как соберетесь принимать душ, натрите себя полученным средством. Важно тереть не сильно, а так, чтобы вам было комфортно. После того, как вы это сделали, идите под душ и попросите у воды забрать весь ваш негатив. Этот ритуал нужно проводить 9 дней подряд раз в три месяца.

Соль у кровати

Если у вас напряженная работа, вы плохо спите и часто переживаете стресс, вам поможет соль, поставленная у изголовья кровати. Важно насыпать ее в посуду из натуральных материалов, например, из глины. Поставьте ее рядом со своей кроватью на тумбочку или пол, но главное – расположите ее так, чтобы она не рассыпалась. Такой способ помогает забрать весь негатив, которые вас тревожит. Через некоторое время вы увидите, что соль потемнеет, и тогда ее нужно будет поменять. Лучше всего насыпать новую каждое утро, но, если такой возможности нет – меняйте соль по мере потемнения.

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