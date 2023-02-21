Как использовать лавровый лист для защиты от сглаза

Не все знают, у лаврового листа есть магические свойства.

Лавровый лист – отличная приправа, которую добавляют во многие блюда.

Он придает пище аромат и вкус. Кроме того, он полезен для здоровья и широко применяется в народной медицине. Он фигурирует в народных приметах. Так, если в блюде человеку попадется лавровый лист, значит его ждет удача. Не все знают, у лаврового листа есть магические свойства, и его можно использовать для защиты от сглаза и порчи.

В древности лавровые листья часто использовали в качестве оберега – делали венок и прикрепляли к кровати малыша. Таким образом, растение поможет защитить ребенка от негативного воздействия мистических существ и злых духов.

Если вы самостоятельно хотите изготовить оберег, нужно взять лавровые листы и перевязать их красной нитью. Чем больше их будет в своеобразном венике, тем сильнее будет защита. Лист может стать оберегом для всей семьи, если его повесить при входе в дом. Считается, что так домочадцы избавятся от опасности влияние нечистой силы.

С помощью лаврового листа можно понять, есть ли на человеке порча. Если вы подозреваете, что кто-то сглазил вас или навел порчу, то можно провести особый обряд с лавровым листом. Нужно его поджечь: если он не горит, значит у вас дома слишком много негативной энергии, а если он тлеет черным дымом, то на вас есть порча или сглаз.

Чтобы избавиться от порчи, нужно поджечь лавровую ветвь и окурить ей весь дом. Особое внимание нужно уделить углам. Если вы заметите, что при подходе к определенному месту ветка начала гореть черным дымом – не пугайтесь, этот негатив скоро уйдет. Вместе с этим ритуалом можно положить на сухую раскаленную сковородку несколько лавровых листов. Так вы сможете избавиться от порчи в доме. Если дела не улучшаются, а обстановка в доме по-прежнему угнетает вас, то нужно повторить этот ритуал. После него вы должны почувствовать легкость и свободу.

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