Заговоры от порчи и сглаза

Сглаз и порча – атрибуты черной магии, которые негативно влияют на людей. Сильные маги могут наводить порчу и сглаз по фотографиям человека, волосам и личным вещам.

Опасность негативных обрядов заключается в том, что человек не сразу распознает их наличие. Проблемы можно решить, сняв порчу и сглаз, но иногда бывает слишком поздно, когда все уже случилось.

Признаки порчи и сглаза на человеке

Для своевременного определения влияния сглаза или порчи нужно знать, какие симптомы сопутствуют влиянию темной магии.

Ухудшение самочувствия, физического и эмоционального. Жертву одолевает апатия и грусть, нередко доходит до клинических стадий депрессии. Могут обостриться хронические заболевания – врачи не будут понимать, что не так со здоровьем человека.

Чувство безразличия ко всему происходящему вокруг. Это касается не только радостей, но и негативных событий. Человек перестает общаться с близкими людьми, реже встречается с друзьями и не хочет ни с кем коммуницировать.

Проблемы со сном. При наличии сглаза и порчи появляется бессонница или постоянная сонливость. Могут мучить кошмары и сонный паралич. Любые хронические проблемы со сном могут указывать на сглаз или порчу.

Неудачи во всех сферах жизни. Все начинает буквально разваливаться на глазах. Может произойти потеря работы, разлад в личной жизни, отсутствие личных перспектив, проблемы с финансами – как только приходит большая сумма, сразу появляется то, на что ее необходимо потратить.

Постоянное чувство вины. Человек со сглазом и порчей чувствует себя виноватым, несмотря на то что он не делал ничего плохого. Ему кажется, что во всех негативных событиях виноват он.

Два и более признака из этого списка могут указывать на наличие сглаза или порчи. Чем больше симптомов человек нашел у себя, тем опаснее был ритуал. Необходимо избавляться от порчи и сглаза. Для этого существует много различных ритуалов. Можно выбрать наиболее подходящий заговор от сглаза и порчи, не требующий особых усилий.

Заговор на булавку

Не секрет, что булавка считается магическим предметом. С ее помощью можно не только навести порчу, но и снять негатив. Дело в том, что булавка – металлический предмет, который имеет круглую форму с началом и концом, но это скрепление можно разъединить. Ритуал с булавкой связан с иглой и огнем – эти два атрибута имеют защитные свойства.

Возьмите булавку и свечу. Зажгите свечу и после того, как воск расплавится, капните им на острый кончик булавки. Вдеть магический предмет нужно в одежду, которую вы носите каждый день. Нужно сделать это так, чтобы булавка не была заметна окружающим. Когда будете протыкать ткань острием, представьте, как вы протыкаете все плохое и избавляетесь от негатива. Носите такую заговоренную булавку каждый день, и спустя время вы избавитесь от порчи и сглаза. Если булавка сломалась, расстегнулась или потерялась – она выполнила свою задачу, время изготовить еще один защитный амулет.

Обряд на снятие порчи на свечу

Image by freepik

Для совершения этого обряда от порчи понадобится одна церковная свеча. Важно проводить ритуал в спокойной атмосфере, без негативных мыслей и отвлекающих факторов. Можно закрыться в комнате, выключить свет и зажечь свечу, а также зажечь ароматические палочки. Важно сосредоточиться на себе и позитивных моментах.

Возьмите церковную свечу и аккуратно зажгите. Когда свеча разгорится, начинайте проводить ею вокруг себя. Делать это нужно снизу вверх. Если вы сомневаетесь в своих силах, попросите других людей провести свечу. Однако вы должны быть уверены в верности и преданности человека, а также в том, что он желает вам только хорошего. Во время проведения свечи вокруг себя обращайте внимание на места, где свеча заискрилась черным цветом. В эти моменты свечу нужно подержать подольше, посмотреть на пламя и представить, как все плохое уходит из жизни. После завершения ритуала погасите свечу, важно не задувать ее, а использовать пальцы или приспособления для тушения свечи.

Обряд от сглаза на яйцо

Этот сильный заговор для снятия порчи поможет также определить, есть ли на человеке какой-либо негатив. Для этого понадобится всего лишь стакан с водой и обычное куриное яйцо. Будет идеально, если яйцо окажется очень свежим.

На ночь возьмите стакан с водой и разбейте в него куриное яйцо. Стакан поставьте около кровати, чтобы он был рядом с вами на протяжении всей ночи. Наутро рассмотрите содержимое стакана – если на яйце появились черные точки и вкрапления, значит, сглаз действительно был, но яйцо взяло весь удар на себя. Содержимое стакана слейте в унитаз, а сам стакан разбейте на мелкие осколки, заверните в полотенце или тряпку и закопайте в безлюдном месте подальше от дома. Уходя от этого места идите сразу домой и не оборачивайтесь.

Заговор на молоко

Image by KamranAydinov on Freepik

Для проведения этого ритуала понадобится стакан с молоком, красная свеча, спички и новая губка. Лучше всего проводить обряд, если у человека есть проблемы со здоровьем и он подозревает, что была наведена порча. Ритуал нужно проводить в одиночестве после захода солнца.

Возьмите стакан с молоком и поставьте на стол, рядом зажгите красную свечу. Возьмите губку, окуните ее в стакан с молоком и протрите лицо и шею. Во время ритуала представьте, как белое молоко смывает с вас всю темную негативную энергию и зло. Протирание лица нужно повторить три раза.

После того как ритуал был завершен, губку, свечу и все использованные спички нужно сжечь. Можно это сделать в металлической посуде, но после этого ее придется выкинуть. Молоко вылейте под дерево, а рядом закопайте использованный стакан. Важно сделать это в месте, где вы бываете редко – то есть далеко от дома в лесу.

Обряд со спичками

Обряд снимает порчу и сглаз на финансовую сторону жизни. Поэтому его стоит проводить, если есть проблемы с деньгами. Например, если вы погрязли в долгах и кредитах или у вас постоянно «утекают» деньги. Вам понадобится три черных свечи, коробок спичек, красная или белая скатерть и стакан с родниковой водой.

Возьмите скатерть и постелите ее на стол перед заходом солнца. В идеале выполняйте ритуал на закате. Три свечи зажгите и поставьте на стол треугольником так, чтобы верх треугольника был направлен в сторону солнца. В центр треугольника поставьте стакан с водой.

На стол перед собой положите девять спичек. Поочередно зажигайте их и держите между своим лицом и стаканом с водой, смотря на пламя. Представьте, как огонь сжигает все плохое и оставляет в вашей жизни место свету. Все девять спичек должны полностью сгореть. Когда спичка закончит гореть, выбрасывайте ее в стакан с водой.

По окончании ритуала сбрызните себя водой из стакана и выпейте немного воды. Посмотрите на спички – чем больше спичек утонуло, тем сильнее на вас была порча. Если утонули все девять, то на следующий день повторите ритуал еще раз. Свечи можно оставить, а воду со спичками лучше вылить на улице через левое плечо или смыть в унитаз.

Обряд от сглаза на соль

Image by KamranAydinov on Freepik

Соль в древности считалась одним из самых сильных амулетов для защиты от негативной энергии. Поэтому этот ритуал можно использовать как для исцеления от сглаза, так и для защиты. Для создания соленого барьера для негатива понадобится только соль и небольшая миска, которая не используется на кухне.

Возьмите небольшую миску и насыпьте в нее соль. Во время этого процесса представьте, как содержимое миски образует невидимый щит для вашего дома. Можно сделать несколько соляных чаш. Одну поставить в коридоре, чтобы избежать воздействия извне, а другие расставить в спальне и детской для дополнительной защиты – особенно если к вам в дом приходят незваные гости. Менять соль в чашах нужно раз в два дня, но не стоит держать чаши больше одной недели в месяц.

На чеснок

Еще в древних сказках чеснок использовали для защиты от злых духов и нечисти. На Руси это растение вешали при входе в избу для того, чтобы уберечь семью от воздействия негатива. Поэтому в свойствах чеснока можно не сомневаться – он не только защитит, но и снимет сглаз или порчу.

Очистите чеснок и возьмите один зубчик в левую руку. Скажите: «Вся нечисть уйдет в болото от этого запаха» и крепко сожмите зубчик, чтобы он дал сок и аромат. После этого положите его в спичечный коробок и носите до тех пор, пока зубчик чеснока не засохнет. При необходимости ритуал можно повторить. Для защиты дома спичечные коробки с чесноком можно разложить на подоконники и у входа в дом, а также в другие места, где может проникнуть, по вашему мнению, негативная энергия.

С помощью воска

Image by wirestock on Freepik

Этот обряд позволит не только снять порчу, но и определить, есть ли на человеке магическое воздействие. Этот старинный способ использовали еще во времена язычников, поэтому ритуал связан с привлечением помощи предков. Обряд будет действовать, если вы знаете своих родственников до четвертого колена и сможете попросить у них помощи. Для ритуала понадобится обычная восковая свеча и колодезная вода, поэтому проводить очищение лучше всего за городом.

Наберите ведро колодезной воды, поименно называя своих предков и рассказывая им о своих неудачах. Попросите у них дать вам немного мудрости и помочь в совершении ритуала. Когда будете нести воду домой, ни в коем случае не оглядывайтесь назад.

Возьмите ведро с колодезной водой, зажгите свечу и подождите, пока она расплавится. В это время положите в воду любое серебряное украшение – так вы очистите воду для проведения ритуала. Когда свеча будет готова, начните капать воск в воду. Если форма воска получилась гладкой, значит, порчи нет. Наличие завитков говорит о родовом проклятье, а воск с острыми углами предупреждает о недавнем магическом обряде на человека.

При наличии порчи в любом виде нужно три раза умыться водой левой рукой, называя предков поименно и прося у них помощи в избавлении от порчи. Остатки воды нужно вылить под любое дерево, расположенное за пределами вашего участка. Там же закопайте воск.

Целебные травы

Окуривание дома и человека целебными травами – один из наиболее древних методов снятия негатива. Им пользовались еще знахари в деревнях, где жили наши предки. В зависимости от типа порчи использовались разные травы. Например, шалфей брали для избавления от порчи на здоровье, липой окуривали человека с финансовыми проблемами, а укроп жгли для девушек с проблемами в личной жизни.

Возьмите необходимое засушенное растение и соберите из него несколько букетов. Можно купить готовые засушенные наборы или сделать их самостоятельно. Подожгите букет и обойдите с ним весь дом, чтобы окурить каждый угол. Обращайте внимание на зоны около окон и входа, так как именно оттуда приходит весь негатив. После того как вы окурите свою квартиру магическими травами, расставьте их по углам. Чем быстрее распадется букет из растения, тем тяжелее была порча.