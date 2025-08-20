Заговоры от порчи и сглаза

Опасность негативных обрядов заключается в том, что человек не сразу распознает их наличие. Проблемы можно решить, сняв порчу и сглаз, но иногда бывает слишком поздно, когда все уже случилось.
Признаки порчи и сглаза на человеке
Для своевременного определения влияния сглаза или порчи нужно знать, какие симптомы сопутствуют влиянию темной магии.
- Ухудшение самочувствия, физического и эмоционального. Жертву одолевает апатия и грусть, нередко доходит до клинических стадий депрессии. Могут обостриться хронические заболевания – врачи не будут понимать, что не так со здоровьем человека.
- Чувство безразличия ко всему происходящему вокруг. Это касается не только радостей, но и негативных событий. Человек перестает общаться с близкими людьми, реже встречается с друзьями и не хочет ни с кем коммуницировать.
- Проблемы со сном. При наличии сглаза и порчи появляется бессонница или постоянная сонливость. Могут мучить кошмары и сонный паралич. Любые хронические проблемы со сном могут указывать на сглаз или порчу.
- Неудачи во всех сферах жизни. Все начинает буквально разваливаться на глазах. Может произойти потеря работы, разлад в личной жизни, отсутствие личных перспектив, проблемы с финансами – как только приходит большая сумма, сразу появляется то, на что ее необходимо потратить.
- Постоянное чувство вины. Человек со сглазом и порчей чувствует себя виноватым, несмотря на то что он не делал ничего плохого. Ему кажется, что во всех негативных событиях виноват он.
Два и более признака из этого списка могут указывать на наличие сглаза или порчи. Чем больше симптомов человек нашел у себя, тем опаснее был ритуал. Необходимо избавляться от порчи и сглаза. Для этого существует много различных ритуалов. Можно выбрать наиболее подходящий заговор от сглаза и порчи, не требующий особых усилий.
Заговор на булавку
Не секрет, что булавка считается магическим предметом. С ее помощью можно не только навести порчу, но и снять негатив. Дело в том, что булавка – металлический предмет, который имеет круглую форму с началом и концом, но это скрепление можно разъединить. Ритуал с булавкой связан с иглой и огнем – эти два атрибута имеют защитные свойства.
Возьмите булавку и свечу. Зажгите свечу и после того, как воск расплавится, капните им на острый кончик булавки. Вдеть магический предмет нужно в одежду, которую вы носите каждый день. Нужно сделать это так, чтобы булавка не была заметна окружающим. Когда будете протыкать ткань острием, представьте, как вы протыкаете все плохое и избавляетесь от негатива. Носите такую заговоренную булавку каждый день, и спустя время вы избавитесь от порчи и сглаза. Если булавка сломалась, расстегнулась или потерялась – она выполнила свою задачу, время изготовить еще один защитный амулет.
Обряд на снятие порчи на свечу
Для совершения этого обряда от порчи понадобится одна церковная свеча. Важно проводить ритуал в спокойной атмосфере, без негативных мыслей и отвлекающих факторов. Можно закрыться в комнате, выключить свет и зажечь свечу, а также зажечь ароматические палочки. Важно сосредоточиться на себе и позитивных моментах.
Возьмите церковную свечу и аккуратно зажгите. Когда свеча разгорится, начинайте проводить ею вокруг себя. Делать это нужно снизу вверх. Если вы сомневаетесь в своих силах, попросите других людей провести свечу. Однако вы должны быть уверены в верности и преданности человека, а также в том, что он желает вам только хорошего. Во время проведения свечи вокруг себя обращайте внимание на места, где свеча заискрилась черным цветом. В эти моменты свечу нужно подержать подольше, посмотреть на пламя и представить, как все плохое уходит из жизни. После завершения ритуала погасите свечу, важно не задувать ее, а использовать пальцы или приспособления для тушения свечи.
Обряд от сглаза на яйцо
Этот сильный заговор для снятия порчи поможет также определить, есть ли на человеке какой-либо негатив. Для этого понадобится всего лишь стакан с водой и обычное куриное яйцо. Будет идеально, если яйцо окажется очень свежим.
На ночь возьмите стакан с водой и разбейте в него куриное яйцо. Стакан поставьте около кровати, чтобы он был рядом с вами на протяжении всей ночи. Наутро рассмотрите содержимое стакана – если на яйце появились черные точки и вкрапления, значит, сглаз действительно был, но яйцо взяло весь удар на себя. Содержимое стакана слейте в унитаз, а сам стакан разбейте на мелкие осколки, заверните в полотенце или тряпку и закопайте в безлюдном месте подальше от дома. Уходя от этого места идите сразу домой и не оборачивайтесь.
Заговор на молоко
Для проведения этого ритуала понадобится стакан с молоком, красная свеча, спички и новая губка. Лучше всего проводить обряд, если у человека есть проблемы со здоровьем и он подозревает, что была наведена порча. Ритуал нужно проводить в одиночестве после захода солнца.
Возьмите стакан с молоком и поставьте на стол, рядом зажгите красную свечу. Возьмите губку, окуните ее в стакан с молоком и протрите лицо и шею. Во время ритуала представьте, как белое молоко смывает с вас всю темную негативную энергию и зло. Протирание лица нужно повторить три раза.
После того как ритуал был завершен, губку, свечу и все использованные спички нужно сжечь. Можно это сделать в металлической посуде, но после этого ее придется выкинуть. Молоко вылейте под дерево, а рядом закопайте использованный стакан. Важно сделать это в месте, где вы бываете редко – то есть далеко от дома в лесу.
Обряд со спичками
Обряд снимает порчу и сглаз на финансовую сторону жизни. Поэтому его стоит проводить, если есть проблемы с деньгами. Например, если вы погрязли в долгах и кредитах или у вас постоянно «утекают» деньги. Вам понадобится три черных свечи, коробок спичек, красная или белая скатерть и стакан с родниковой водой.
Возьмите скатерть и постелите ее на стол перед заходом солнца. В идеале выполняйте ритуал на закате. Три свечи зажгите и поставьте на стол треугольником так, чтобы верх треугольника был направлен в сторону солнца. В центр треугольника поставьте стакан с водой.
На стол перед собой положите девять спичек. Поочередно зажигайте их и держите между своим лицом и стаканом с водой, смотря на пламя. Представьте, как огонь сжигает все плохое и оставляет в вашей жизни место свету. Все девять спичек должны полностью сгореть. Когда спичка закончит гореть, выбрасывайте ее в стакан с водой.
По окончании ритуала сбрызните себя водой из стакана и выпейте немного воды. Посмотрите на спички – чем больше спичек утонуло, тем сильнее на вас была порча. Если утонули все девять, то на следующий день повторите ритуал еще раз. Свечи можно оставить, а воду со спичками лучше вылить на улице через левое плечо или смыть в унитаз.
Обряд от сглаза на соль
Соль в древности считалась одним из самых сильных амулетов для защиты от негативной энергии. Поэтому этот ритуал можно использовать как для исцеления от сглаза, так и для защиты. Для создания соленого барьера для негатива понадобится только соль и небольшая миска, которая не используется на кухне.
Возьмите небольшую миску и насыпьте в нее соль. Во время этого процесса представьте, как содержимое миски образует невидимый щит для вашего дома. Можно сделать несколько соляных чаш. Одну поставить в коридоре, чтобы избежать воздействия извне, а другие расставить в спальне и детской для дополнительной защиты – особенно если к вам в дом приходят незваные гости. Менять соль в чашах нужно раз в два дня, но не стоит держать чаши больше одной недели в месяц.
На чеснок
Еще в древних сказках чеснок использовали для защиты от злых духов и нечисти. На Руси это растение вешали при входе в избу для того, чтобы уберечь семью от воздействия негатива. Поэтому в свойствах чеснока можно не сомневаться – он не только защитит, но и снимет сглаз или порчу.
Очистите чеснок и возьмите один зубчик в левую руку. Скажите: «Вся нечисть уйдет в болото от этого запаха» и крепко сожмите зубчик, чтобы он дал сок и аромат. После этого положите его в спичечный коробок и носите до тех пор, пока зубчик чеснока не засохнет. При необходимости ритуал можно повторить. Для защиты дома спичечные коробки с чесноком можно разложить на подоконники и у входа в дом, а также в другие места, где может проникнуть, по вашему мнению, негативная энергия.
С помощью воска
Этот обряд позволит не только снять порчу, но и определить, есть ли на человеке магическое воздействие. Этот старинный способ использовали еще во времена язычников, поэтому ритуал связан с привлечением помощи предков. Обряд будет действовать, если вы знаете своих родственников до четвертого колена и сможете попросить у них помощи. Для ритуала понадобится обычная восковая свеча и колодезная вода, поэтому проводить очищение лучше всего за городом.
Наберите ведро колодезной воды, поименно называя своих предков и рассказывая им о своих неудачах. Попросите у них дать вам немного мудрости и помочь в совершении ритуала. Когда будете нести воду домой, ни в коем случае не оглядывайтесь назад.
Возьмите ведро с колодезной водой, зажгите свечу и подождите, пока она расплавится. В это время положите в воду любое серебряное украшение – так вы очистите воду для проведения ритуала. Когда свеча будет готова, начните капать воск в воду. Если форма воска получилась гладкой, значит, порчи нет. Наличие завитков говорит о родовом проклятье, а воск с острыми углами предупреждает о недавнем магическом обряде на человека.
При наличии порчи в любом виде нужно три раза умыться водой левой рукой, называя предков поименно и прося у них помощи в избавлении от порчи. Остатки воды нужно вылить под любое дерево, расположенное за пределами вашего участка. Там же закопайте воск.
Целебные травы
Окуривание дома и человека целебными травами – один из наиболее древних методов снятия негатива. Им пользовались еще знахари в деревнях, где жили наши предки. В зависимости от типа порчи использовались разные травы. Например, шалфей брали для избавления от порчи на здоровье, липой окуривали человека с финансовыми проблемами, а укроп жгли для девушек с проблемами в личной жизни.
Возьмите необходимое засушенное растение и соберите из него несколько букетов. Можно купить готовые засушенные наборы или сделать их самостоятельно. Подожгите букет и обойдите с ним весь дом, чтобы окурить каждый угол. Обращайте внимание на зоны около окон и входа, так как именно оттуда приходит весь негатив. После того как вы окурите свою квартиру магическими травами, расставьте их по углам. Чем быстрее распадется букет из растения, тем тяжелее была порча.