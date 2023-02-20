Что чувствует человек, на которого сделали приворот

Прежде чем решиться на приворот, задумайтесь о его последствиях.

Приворот – одно из наиболее распространенных магических воздействий.

Существует огромное количество техник приворотов, но все они преследуют одни цели: вызвать у конкретного человека сильные любовные чувства, которых нет без обряда, заставить его остаться в паре против его воли, либо «завлечь» в любовные отношения того, кто не отвечает взаимностью. К сожалению, мало кто задумывается не только о последствиях этого сильнейшего магического обряда, но и о том, что испытывает «привороженный». Во многом это зависит от вида приворота и силы его воздействия.

Краткосрочный приворот - самый слабый. Он действует от нескольких часов до месяца. Такой приворот не несет сильных последствий ни для ворожащего, ни для «жертвы». Однако, последняя часто в этот период ощущает легкое недомогание, головную боль или слабость. После того, как приворот закончит свое действие, «жертва» чувствует себя как после сильного опьянения, часто с потерей памяти на произошедшие события и может с недоумением обнаружить, что по какой-то причине оказалась в отношениях с человеком, который ее до этого вообще не интересовал.

Долгосрочный приворот ставится на срок от месяца до нескольких лет. Такое воздействие осуществляется только опытными магами и несет негативные последствия для обеих сторон в случае, если «жертва» не сможет искренне полюбить ворожившего, а будет оставаться с ним из-за воздействия чар. Чаще всего привороженный чувствует себя подавленным, не понимает, что с ним происходит, начинает пить или злоупотреблять препаратами. «Жертва» в этой ситуации может впасть в депрессию, тяжело заболеть и даже умереть, поскольку подсознательно для нее – это единственный способ освободиться.

Постоянным считается приворот, сделанный на 7 лет и кармическую расплату за него несет вороживший: с ним может быть все хорошо, но последствия на себе ощутят его дети или близкие родственники. «Жертва» же такого длительного воздействия ведет себя как одержимая объектом «любви»: она не замечает никого вокруг, может прекратить отношения с семьей и друзьями. Привороженный часто теряет интерес к работе, становится похожим на зомби, постепенно погружаясь в депрессию или длительную болезнь. «Жертвы» постоянных приворотов часто заканчивают жизнь самоубийством или смертью от несчастного случая.

Прежде чем решиться на приворот, задумайтесь о его последствиях.

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