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Как душа прощается с близкими после смерти

29 августа 2023ГаданияМарианна Басс

На протяжении всего существования человечества вопрос о том, есть ли жизнь после смерти, оставался актуальным.

Как душа прощается с близкими после смерти
Фото: depositphotos

Существует множество теорий на эту тему: от многократного перевоплощения души до ее полного исчезновения после смерти тела. В зависимости от мировоззрения в каждой культуре существуют специальные ритуалы прощания и поминовения, которые, как считается, помогают душе успокоится при переходе в иной мир.

В православии также существует несколько этапов, которые проходит душа умершего. Сначала она прощается с телом, потом определенное время пребывает на земле, невидимая для окружающих, затем проходит ряд испытаний на пути к Суду Божьему и после этого перемещается в Ад или Рай. На протяжении этого периода душа прощается с близкими людьми, которые, в свою очередь, исполняют определенные ритуалы, чтобы облегчить свои переживания и помочь душе умершего преодолеть препятствия на пути к вечной жизни.

Предполагается, что душа – это сгусток тонкой материи, который в момент смерти покидает тело и начинает видеть его и все происходящее со стороны. Она становится не видима для живущих, но сама может посещать дорогих ей при жизни людей. Считается, что основным периодом, когда душа прощается с близкими – это первые 3 дня после кончины. Родственники могут ощущать присутствие души по-разному: как на интуитивном уровне, так и по разным приметам. Так, к дому могут прибиваться бездомные животные, в окна залетать птицы, слышаться шаги или стуки. Иногда сама собой бьется посуда или начинает мигать лампочка. Эти события не несут никакой опасности, они помогают нематериальной уже душе обратить на себя внимание оставшихся в реальном мире. Если душа покинула этот мир внезапно или насильно и у нее остались незавершенные дела, она может страдать и всячески просить помощи через подобные знаки.

По христианским канонам душа окончательно покидает этот мир на 9 день. Для того, чтобы душа могла безболезненно сделать это, оставшимся близким необходимо молиться за ее упокоение, поминать ушедшего человека только добрыми словами и благословить на путь к вечной жизни. В этот период не рекомендуется предпринимать попытки пообщаться с душой умершего, чтобы не «задерживать» ее и не препятствовать вознесению.

Продолжайте вспоминать ваших ушедших близких, если хотите на долгие годы сохранить эту связь.

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