Слышат ли нас умершие

Каждый человек в своей жизни сталкивается с потерей близких.

Пережить утрату часто очень непросто, особенно, если не удалось попрощаться или сказать что-то важное. В такие моменты человек задается вопросом: слышит ли его умерший, можно ли поговорить с ним.

В нашем физическом мире считается, что это невозможно, несмотря на то, что люди, пережившие клиническую смерть в один голос утверждают, что слышали все, что говорилось в этот промежуток времени. Однако ученые считают, что подобное состояние не является окончательной смертью, поэтому деятельность органов чувств в такой ситуации притупляется, но не прекращается полностью.

Эзотерики отвечают на этот вопрос утвердительно. Считается, что связь между нашим и потусторонним миром осуществляется постоянно, только доступна она исключительно людям с экстрасенсорными способностями. С точки зрения эзотерики, перейдя в мир иной, душа человека получает большой спектр новых возможностей, которых у нее не было при жизни. Но при этом, пока об ушедшем помнят, она остается связана эмоциональными узами со своими близкими. И эти связи являются каналами, позволяющими поддерживать энергетическую связь. Медиумы способны общаться с душами умерших, задавать им вопросы, передавать их просьбы здравствующим родственникам. Существуют также различные обряды, позволяющие людям «связаться» с ушедшими родными, чтобы попросить о помощи.

Что касается отношения религии к этому вопросу, то в христианстве считается, что души, упокоившиеся с миром, уже не выходят на связь. Они переходят в царство Господа и занимаются совершенно другими делами. Однако, есть период времени – до 40 дня с момента смерти, когда душа уже находится в другом мире, но еще не покинула Землю. Тогда она способна не только слышать, но и видеть своих близких и даже «общаться» с ними через определенные знаки. В этот период нужно как можно чаще вспоминать об умершем, потому что так ему будет легче подготовится к окончательному переходу в мир иной. Так же в православии существуют дни поминовения усопших, в которые, как говорят священники, умершие родственники «ждут» живых возле собственных могил. Поэтому важно в такие дни посещать кладбища, убирать могилы и при этом «разговаривать» с усопшими. Считается, что только так они способны нас услышать.

Какой точки зрения придерживаться в этом вопросе, исключительно выбор человека, потому что единого ответа на этот вопрос нет.

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