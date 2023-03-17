Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

Как вычислить людей, которые навели на вас порчу

17 марта 2023ГаданияМирослава Кан

Некоторые люди улыбаются нам в глаза, но за спиной строят козни. И раскрыть их не так уж легко.

Как вычислить людей, которые навели на вас порчу
Фото: depositphotos

О том, как узнать, кто желает вам зла, читайте в этой статье.

Если вы заметили, что ваша жизнь стала бледнее и менее радостной, если появились проблемы с работой, здоровьем и отношениями, можно поразмышлять о том, не навели ли на вас порчу. Вы можете догадываться о том, кто именно мог пожелать вам зла, обычно мы знаем, кто недолюбливает нас. Вспомните, не замечали ли вы чего-то странного в поведении близких и не очень людей в последнее время. Недобрые взгляды в вашу сторону тоже считаются!

Если обнаружить злостного нарушителя вашего покоя самостоятельно не удалось (а ведь вы могли и ошибиться!), воспользуйтесь следующим методом. Вечером дома встаньте перед большим зеркалом, желательно чтобы вы были одни дома, и уж точно одни в комнате. Смотря на свое отражение в зеркале, прочитайте любую молитву, какая вам ближе. И затем, смотря на точку в отражении прямо над вашей головой, попросите показать вам человека, пожелавшего вам зла. В этот же момент вы его не увидите, но вскоре произойдет кое-что интересное.

Обычно тот, кто навел порчу и неосознанно сглазил (обычное дело, особенно в соцсетях) выходит с вами на контакт в течение примерно недели. Понятно, что вы контактируете с многими, но именно этого человека вы точно опознаете. Что-то особенно будет в том, как он к вам обратился, написал комментарий. Иногда этот ритуал выдает, что порчу навел близкий родственник, в этом случае его поведение после ритуала становится странным, слишком навязчивым, особенно если раньше он не отличался большой тягой к общению с вами.

Обычно, когда становится понятно, кто именно навел порчу или сглазил, негативное воздействие заметно ослабевает. Но если вы ощущаете, что ритуала опознания недостаточно, стоит задуматься о чистке от порчи. Но об этом в другой раз!

Читайте также:

Рамблер: последние новостиКак исполнить все свои желания с помощью всего одной мантрыГороскоп на 18 марта 2023 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 18 марта 2023 года для каждого знака
Нравится 3
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Гадания
Как по линиям на ладони определить опасные моменты жизни
Как по линиям на ладони определить опасные моменты жизни
Гадания
На каком пальце носить кольцо для привлечения удачи
На каком пальце носить кольцо для привлечения удачи
Гороскопы
Верим в себя и свои силы — гороскоп на 18 марта
Верим в себя и свои силы — гороскоп на 18 марта
Гороскопы
Сюрпризы разрушат планы — любовный гороскоп на 18 марта
Сюрпризы разрушат планы — любовный гороскоп на 18 марта
Гороскопы
Настроение будет притягивать деньги — финансовый гороскоп на 18 марта
Настроение будет притягивать деньги — финансовый гороскоп на 18 марта
Народные приметы
Приметы на 18 марта 2023 года: что нельзя делать в этот день Конона Огородника
Приметы на 18 марта 2023 года: что нельзя делать в этот день Конона Огородника
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Имена
Как назвать ребенка, чтобы он был счастливым
Как назвать ребенка, чтобы он был счастливым
Зодиак
Им не стоит доверять: предатели по знаку зодиака
Им не стоит доверять: предатели по знаку зодиака
Восточный гороскоп
Как исполнить все свои желания с помощью всего одной мантры
Как исполнить все свои желания с помощью всего одной мантры
[object Object][object Object]