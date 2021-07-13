Как выявить заболевания печени по ладони

Где находится «линия печени» и о чем она может рассказать?
Специалист определения прошлого и будущего по рельефу ладони, хиромант Иван Громов, рассказал о «линии печени» и о том, как по ней можно узнать о серьезных заболеваниях этого органа.
По словам специалиста, эта линия находится у самого запястья или же над ним, а сам факт ее наличия свидетельствует о витальных проблемах с железой внешней секреции. В таком случае специалист рекомендует обратиться к врачу и пройти обследование на болезни, которым обычно бывает подвержена печень, например, на гепатит.
В целом это могут быть серьезные проблемы со здоровьем, которые способны ухудшить ваше здоровье вплоть до летальных последствий.
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