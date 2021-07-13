Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Хиромант объяснил, как выявить заболевания печени по ладони

13 июля 2021ГаданияВечерняя Москва

Где находится «линия печени» и о чем она может рассказать?

Как выявить заболевания печени по ладони
Фото: depositphotos

Специалист определения прошлого и будущего по рельефу ладони, хиромант Иван Громов, рассказал о «линии печени» и о том, как по ней можно узнать о серьезных заболеваниях этого органа.

По словам специалиста, эта линия находится у самого запястья или же над ним, а сам факт ее наличия свидетельствует о витальных проблемах с железой внешней секреции. В таком случае специалист рекомендует обратиться к врачу и пройти обследование на болезни, которым обычно бывает подвержена печень, например, на гепатит.

В целом это могут быть серьезные проблемы со здоровьем, которые способны ухудшить ваше здоровье вплоть до летальных последствий.

Вечерняя Москва: последние новостиВрач объяснила, что нужно делать, чтобы меньше потеть в жаркую погодуИномарка и мотоцикл столкнулись в центре МосквыПолиция закрыла расследование дела в отношении Моргенштерна о пропаганде наркотиков
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
13 июля 2021Rambler
Дата рождения

3-4 лунные сутки. Даем отпор суете! Сегодня выбираем комфортный для нас темп и не соглашаемся на ускорение. Даже если очень захочется. Днем Луна в...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
14 июля 2021Rambler

4-5 лунные сутки. Взаимодействие светил и Меркурия помогают нам разобраться в любом вопросе и понять, где собака зарыта. А еще полезно в этот день...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 12
Держим интригу — любовный гороскоп на 14 июля
Не сдаемся — финансовый гороскоп на 14 июля
Погружаемся в дела с головой — гороскоп на 14 июля
Знаки зодиака, которым совсем не везет в любви
Как выявить заболевания печени по ладони
Что предсказывал миру Стивен Хокинг
Звезды, которые прошли через настоящий ад, но не сломались
Самые избалованные женщины в гороскопе
Самый лживый знак зодиака
Что происходит с мозгом во время медитации
Как исполнить свои мечты с помощью самогипноза
Приметы на 14 июля: что нельзя делать в этот день
Не даем пустые обещания — любовный гороскоп на 13 июля
Гнуть свою линию или прогибаться — финансовый гороскоп на 13 июля
Держимся подальше от суеты — гороскоп на 13 июля
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
12-18 июля 2021Astro7

Мы дождались идеальной для летних романтических приключений недели! Все, кто хотел отправиться с любимым человеком на отдых, сыграть красивую...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Тест: кто вы по знаку зодиака на самом деле

Чувствуете, что ваш знак зодиака не полностью соответствует чертам вашего характера? Всего 8 вопросов, и вы узнаете, какой знак лучше всего описывает...

Читать продолжение
Нравится 5