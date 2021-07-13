Самые избалованные женщины в гороскопе

Рассказываем, каким женщинам невозможно угодить.

Кто из знаков зодиака претендует на место самой избалованной принцессы? Кому всегда мало внимания и подарков, кто всегда хочет большего? И, что немаловажно, получает желаемое?

Им всегда всего нужно по максимуму и с огромной отдачей. Гулять, так гулять, тусить до зари, а желать – самое дорогое и не всегда нужное! Если не готов достать звезду с неба, женщина-Водолей быстро найдет того, кто сможет. Ей нужны впечатления и развлечения, она похожа на радостного ребенка, ожидающего волшебство на каждом шагу, и когда появляется тот, кто может стать таким волшебником, она с радостью последует за ним!

Львица любит дорогие подарки, эффектные вещи. Ей важно производить впечатление на окружающих, показывать свою «добычу». Или надо быть очень необычным человеком или действительно приготовиться удовлетворять самые нестандартные капризы. Поэтому с пустым кошельком в логово Львицы лучше не приходить.

Рыбы обожают играть роль маленьких избалованных девочек, причем просто денежным переводом от них не откупишься. Им нужны события, приключения, путешествия, а самое главное – постоянная вовлеченность партнера во все эти мероприятия. Если мужчина к этому не готов, Рыба начнет активно собирать вокруг себя единомышленников и, увы, вскоре может оказаться так, что в этом кругу есть тот, кто готов разделять ее увлечения, выслушивать и понимать. Результат такого поворота очевиден – женщина-Рыба уйдет туда, где ей будут уделять все свое время, силы и внимание.

Близнецы тоже считают, что достойны всего самого лучшего, и, преимущественно, в финансовом эквиваленте. Долго ждать и терпеть трудные времена они точно не станут, а переключатся на того, кто сможет соответствовать их представлениям об уровне достатка и комфорта. Близнецы очень любят новинки из мира гаджетов, брендовые вещи. Готовьтесь брать сверхурочную работу и кредиты – Близнецам так же свойственно быстро перегорать и загораться новыми желаниями!