Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Самые избалованные женщины в гороскопе

13 июля 2021ЗодиакДиана Сабитова

Рассказываем, каким женщинам невозможно угодить.

Самые избалованные женщины в гороскопе
Фото: depositphotos

Кто из знаков зодиака претендует на место самой избалованной принцессы? Кому всегда мало внимания и подарков, кто всегда хочет большего? И, что немаловажно, получает желаемое?

Водолей

Им всегда всего нужно по максимуму и с огромной отдачей. Гулять, так гулять, тусить до зари, а желать – самое дорогое и не всегда нужное! Если не готов достать звезду с неба, женщина-Водолей быстро найдет того, кто сможет. Ей нужны впечатления и развлечения, она похожа на радостного ребенка, ожидающего волшебство на каждом шагу, и когда появляется тот, кто может стать таким волшебником, она с радостью последует за ним!

Лев

Львица любит дорогие подарки, эффектные вещи. Ей важно производить впечатление на окружающих, показывать свою «добычу». Или надо быть очень необычным человеком или действительно приготовиться удовлетворять самые нестандартные капризы. Поэтому с пустым кошельком в логово Львицы лучше не приходить.

Рыбы

Рыбы обожают играть роль маленьких избалованных девочек, причем просто денежным переводом от них не откупишься. Им нужны события, приключения, путешествия, а самое главное – постоянная вовлеченность партнера во все эти мероприятия. Если мужчина к этому не готов, Рыба начнет активно собирать вокруг себя единомышленников и, увы, вскоре может оказаться так, что в этом кругу есть тот, кто готов разделять ее увлечения, выслушивать и понимать. Результат такого поворота очевиден – женщина-Рыба уйдет туда, где ей будут уделять все свое время, силы и внимание.

Близнецы

Близнецы тоже считают, что достойны всего самого лучшего, и, преимущественно, в финансовом эквиваленте. Долго ждать и терпеть трудные времена они точно не станут, а переключатся на того, кто сможет соответствовать их представлениям об уровне достатка и комфорта. Близнецы очень любят новинки из мира гаджетов, брендовые вещи. Готовьтесь брать сверхурочную работу и кредиты – Близнецам так же свойственно быстро перегорать и загораться новыми желаниями!

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
13 июля 2021Rambler
Дата рождения

3-4 лунные сутки. Даем отпор суете! Сегодня выбираем комфортный для нас темп и не соглашаемся на ускорение. Даже если очень захочется. Днем Луна в...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
14 июля 2021Rambler

4-5 лунные сутки. Взаимодействие светил и Меркурия помогают нам разобраться в любом вопросе и понять, где собака зарыта. А еще полезно в этот день...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 12
Держим интригу — любовный гороскоп на 14 июля
Не сдаемся — финансовый гороскоп на 14 июля
Погружаемся в дела с головой — гороскоп на 14 июля
Знаки зодиака, которым совсем не везет в любви
Как выявить заболевания печени по ладони
Что предсказывал миру Стивен Хокинг
Звезды, которые прошли через настоящий ад, но не сломались
Самые избалованные женщины в гороскопе
Самый лживый знак зодиака
Что происходит с мозгом во время медитации
Как исполнить свои мечты с помощью самогипноза
Приметы на 14 июля: что нельзя делать в этот день
Не даем пустые обещания — любовный гороскоп на 13 июля
Гнуть свою линию или прогибаться — финансовый гороскоп на 13 июля
Держимся подальше от суеты — гороскоп на 13 июля
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
12-18 июля 2021Astro7

Мы дождались идеальной для летних романтических приключений недели! Все, кто хотел отправиться с любимым человеком на отдых, сыграть красивую...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Тест: кто вы по знаку зодиака на самом деле

Чувствуете, что ваш знак зодиака не полностью соответствует чертам вашего характера? Всего 8 вопросов, и вы узнаете, какой знак лучше всего описывает...

Читать продолжение
Нравится 5