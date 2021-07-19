Как по ладони увидеть развод с супругом

Хиромант Иван Громов рассказал журналистам, как по линиям на руке определить будущее своего брака.
Он также объяснил, какие знаки на ладони могут указывать на развод.
Линия сердца – это горизонтальная полоса, которая расположена ближе всего к пальцам. Если повреждения на ней находятся на первой трети линии, то ожидать любовных проблем стоит в возрасте от 28 до 29 лет и в период с 32 до 35 лет.
Еще одним способом определить, насколько счастливой будет личная жизнь, является линия брака. Искать ее стоит под мизинцем. Она указывает на то, насколько сильной будет связь между партнерами.
Громов добавил, что вопросы личной жизни – самые сложные в хиромантии. Для того чтобы точно определить, насколько удачной будет семейная жизнь, необходимо целиком и тщательно изучать ладонь.
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