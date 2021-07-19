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Как по ладони увидеть развод с супругом

19 июля 2021ГаданияРИА "ФедералПресс"

Хиромант Иван Громов рассказал журналистам, как по линиям на руке определить будущее своего брака.

Как по ладони увидеть развод с супругом

Он также объяснил, какие знаки на ладони могут указывать на развод.

Обратить внимание нужно на наличие незначительных повреждений на линии сердца. Острова или секущие линии являются признаками того, что будут проблемы в отношениях в определенном возрасте.

Линия сердца – это горизонтальная полоса, которая расположена ближе всего к пальцам. Если повреждения на ней находятся на первой трети линии, то ожидать любовных проблем стоит в возрасте от 28 до 29 лет и в период с 32 до 35 лет.

Еще одним способом определить, насколько счастливой будет личная жизнь, является линия брака. Искать ее стоит под мизинцем. Она указывает на то, насколько сильной будет связь между партнерами.

Если линия заканчивается рогаткой или обрывается, как будто упирается в стену, – это говорит, что резко не станет чувств к человеку. Когда такое происходит, то браки распадаются.

Громов добавил, что вопросы личной жизни – самые сложные в хиромантии. Для того чтобы точно определить, насколько удачной будет семейная жизнь, необходимо целиком и тщательно изучать ладонь.

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