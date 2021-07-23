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Как правильно проводить энергетическое очищение дома

23 июля 2021ГаданияМарианна Басс

Очищение дома от негатива важно проводить вместе с генеральной уборкой.

Как правильно проводить энергетическое очищение дома
Фото: pixabay

Очищение дома от негативной энергетики – важный ритуал, который стоит проводить регулярно. Даже если гости бывают у вас нечасто, вы можете заносить негатив с улицы или из других мест массового скопления людей.

Очищение дома от негатива важно проводить вместе с генеральной уборкой. Сначала стоит придерживаться определенного графика, а потом вы уже сами будете чувствовать, когда оно вам необходимо.

Энергетическое очищение помогает вывести негативную энергию из вашего жилища. Такой ритуал привлекает удачу в делах, достаток, а также помогает справиться с проблемами со здоровьем.

Огнем

Многие экстрасенсы предпочитают использовать для очищения дома магию огня. Для этого надо взять восковые свечи. Возьмите отдельную свечу для каждой комнаты и поставьте их в стаканы с водой, где размешана соль. Там свечи должны будут догорать.

Пройдитесь со свечами по всем комнатам. Начните от входной двери и поводите свечу около нее. Свечу нужно проносить везде – у дверных косяков, у порога, у ручек. Дальше проходите все комнаты по периметру и завершите очищение в ванной, так как это место считается наиболее энергетически чистым.

Солью

Соль считается магическим предметом. С помощью нее проводят разные ритуалы, в том числе и энергетическое очищение дома. Оно гораздо проще, чем огнем, но не такое комплексное, так как затрагивает только поверхности.

Для того, чтобы провести такое очищение, возьмите небольшой тазик и разведите в нем соль. Полученной смесью надо протереть полы и все поверхности в доме. После того, как вы это сделали, приготовьте небольшие мешочки с солью. Расставьте их по углам в доме и оставьте на ночь, а наутро слейте в проточную воду.

Звуком

Этот способ пришел к нам из восточных практик. Во многих культурах звук считается главным способом отпугнуть нечистую силу. Поэтому некоторые люди используют такой способ очищения дома. Возьмите небольшой колокольчик и пройдитесь с ним по квартире. Важно «обзвенеть» все двери и стены, а также углы сверху вниз. Важное правило – пока вы ходите по одной комнате, звук не должен прерываться.

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