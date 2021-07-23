Как правильно проводить энергетическое очищение дома

Очищение дома от негатива важно проводить вместе с генеральной уборкой.
Очищение дома от негативной энергетики – важный ритуал, который стоит проводить регулярно. Даже если гости бывают у вас нечасто, вы можете заносить негатив с улицы или из других мест массового скопления людей.
Очищение дома от негатива важно проводить вместе с генеральной уборкой. Сначала стоит придерживаться определенного графика, а потом вы уже сами будете чувствовать, когда оно вам необходимо.
Энергетическое очищение помогает вывести негативную энергию из вашего жилища. Такой ритуал привлекает удачу в делах, достаток, а также помогает справиться с проблемами со здоровьем.
Многие экстрасенсы предпочитают использовать для очищения дома магию огня. Для этого надо взять восковые свечи. Возьмите отдельную свечу для каждой комнаты и поставьте их в стаканы с водой, где размешана соль. Там свечи должны будут догорать.
Пройдитесь со свечами по всем комнатам. Начните от входной двери и поводите свечу около нее. Свечу нужно проносить везде – у дверных косяков, у порога, у ручек. Дальше проходите все комнаты по периметру и завершите очищение в ванной, так как это место считается наиболее энергетически чистым.
Соль считается магическим предметом. С помощью нее проводят разные ритуалы, в том числе и энергетическое очищение дома. Оно гораздо проще, чем огнем, но не такое комплексное, так как затрагивает только поверхности.
Для того, чтобы провести такое очищение, возьмите небольшой тазик и разведите в нем соль. Полученной смесью надо протереть полы и все поверхности в доме. После того, как вы это сделали, приготовьте небольшие мешочки с солью. Расставьте их по углам в доме и оставьте на ночь, а наутро слейте в проточную воду.
Этот способ пришел к нам из восточных практик. Во многих культурах звук считается главным способом отпугнуть нечистую силу. Поэтому некоторые люди используют такой способ очищения дома. Возьмите небольшой колокольчик и пройдитесь с ним по квартире. Важно «обзвенеть» все двери и стены, а также углы сверху вниз. Важное правило – пока вы ходите по одной комнате, звук не должен прерываться.
13-14 лунные сутки. Негатив витает в воздухе и отравляет жизнь каждому. Боремся с ним всеми силами – улыбаемся окружающим, говорим комплименты и не...
14-15 лунные сутки. Сегодня Луна и Сатурн в Водолее заставят нас ютиться в рамках морали или закона. При этом жизнь раз за разом будет подкидывать нам...
В первой половине недели личная жизнь заиграет всеми красками. Если вы пойдете на свидание, оно запомнится яркими моментами. Если вами кто-то...
Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
Сегодня необходимо быть терпимыми, толерантными, учиться воспринимать знаки, которые вам посылает судьба. Если к вам возвращаются старые друзья, люди...