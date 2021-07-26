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Что о человеке говорит цвет его глаз

26 июля 2021ГаданияМарианна Басс

Фраза о том, что глаза – зеркало души человека, существует не просто так.

Что о человеке говорит цвет его глаз
Фото: Depositphotos

По глазам можно понять многие истинные эмоции человека в зависимости от его взгляда или размера зрачка. Известно, что даже цвет глаз может многое рассказать о характере.

Голубые глаза

Люди, обладающие голубым цветом глаз – непостоянные, экспрессивные и свободолюбивые. Они любят перемены в жизни, путешествия и стремятся к ярким впечатлениям. Среди них практически нет домоседов, они соглашаются на любую авантюру. Если ваш близкий человек родился с голубым цветом глаз, будьте готовы к тому, что жизнь с ним никогда не будет скучной.

Люди с голубыми глазами обладают природным обаянием. Им легче расположить к себе человека или влюбить его в себя, и они этим регулярно пользуются. Из-за того, что эти люди, как правило, очень привлекательны и экспрессивны, они склонны к частой смене партнеров.

Зеленые глаза

Они – решительные, стрессоустойчивые и всегда придерживаются своего мнения. Люди с зелеными глазами постоянно добиваются успеха в любых делах. Они могут заняться творческой профессией или занимать руководящие позиции, и все равно будут стремительно продвигаться по карьерной лестнице. В этом им также помогает их природная харизма.

В общении с противоположным полом люди с зелеными глазами преуспевают редко. В молодости они могут часто менять партнеров, но не из-за своего желания. Однако уже в более зрелом возрасте они находят себе вторую половинку на всю оставшуюся жизнь.

Карие глаза

Люди с карими глазами не могут представить свою жизнь без других людей. Они постоянно жаждут общения, это придает им энергию. Они любят веселиться и обладают хорошим чувством юмора, за что их любят в любой компании. Человек с карими глазами везде найдет себе друзей, но в глубине души они – очень одиноки. Дело в том, что они всегда окружены приятелями, но близко к себе никого не подпускают.

Если человеку с карими глазами все-таки удается найти себе вторую половинку, он буквально погружается в отношения с головой. Они – очень страстные и чувственные, поэтому все партнеры еще долго не могут их забыть после расставания.

Серые глаза

Этот цвет глаз считается очень редким. Таких людей отличает спокойствие и трудолюбие. Они не любят шумные компании и предпочтут вечеринке посиделки дома с чашкой чая и любимым фильмом. Они – хорошие друзья, потому что всегда выслушают и помогут найти решения.

Отношения с человеком с серыми глазами похожи на тихую гавань. Они спокойно реагируют на конфликты и пытаются разобраться без криков и ссор. Если вы ищете страсти, то ее в этих отношениях не будет, и для некоторых это может быть минусом, а в остальном человек с серыми глазами – верный партнер, который будет предан вам всегда.

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