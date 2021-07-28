Приметы на 29 июля: что нельзя делать в этот день

Запрещено купаться в открытых водоёмах — в них в этот день шалят русалки и водяные. Они могут утащить на дно того, кто потревожит нечистую силу.
С нечистью был связан еще один совет прапрапрадедов: не кричать и не петь 29 июля, даже от радости. В противном случае на громкие звуки слетятся тёмные силы. Ничего хорошего ждать от такой встречи не приходится.
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