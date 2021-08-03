Приметы на 4 августа: что нельзя делать в этот день

216-й день года. Православные вспоминают 4 августа святую равноапостольную Марию Магдалину.
В этот день, как и во все церковные праздники, не следует браниться и работать в поле. Но есть и другие советы предков.
Так, не рекомендуется 4 августа ходить по росе голыми ногами. В ней, по народным поверьям, в этот день нечистая сила вымачивает лен для будущей одежды русалок.
По этой же причине нельзя отпускать скотину во двор, предварительно не стряхнув с растений капельки росы. В противном случае животные могут заболеть и даже умереть. В это верили прапрапрадеды.
В то же время росу, выпавшую 4 августа, можно использовать для приумножения молодости и красоты кожи. Для этого капли необходимо собрать в серебряное блюдо и умыться из него. Такой бьюти-рецепт был у наших предков.