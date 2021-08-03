Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Приметы на 4 августа: что нельзя делать в этот день

3 августа 2021ГаданияСОВА

216-й день года. Православные вспоминают 4 августа святую равноапостольную Марию Магдалину.

Приметы на 4 августа: что нельзя делать в этот день

В этот день, как и во все церковные праздники, не следует браниться и работать в поле. Но есть и другие советы предков.

Так, не рекомендуется 4 августа ходить по росе голыми ногами. В ней, по народным поверьям, в этот день нечистая сила вымачивает лен для будущей одежды русалок.

По этой же причине нельзя отпускать скотину во двор, предварительно не стряхнув с растений капельки росы. В противном случае животные могут заболеть и даже умереть. В это верили прапрапрадеды.

В то же время росу, выпавшую 4 августа, можно использовать для приумножения молодости и красоты кожи. Для этого капли необходимо собрать в серебряное блюдо и умыться из него. Такой бьюти-рецепт был у наших предков.

Запрещено 4 августа держать окна и занавески на них грязными. Считается, что чем больше чистого света проникнет в дом, тем более здоровыми и удачливыми будут его обитатели.
Считается, что в эту ночь снятся вещие сны. Но для их интерпретации понадобится серьёзная работа интуиции — не стоит полагаться на четкость образов, увиденных в сновидении.
СОВА: последние новости"У нас возникли проблемы с колесом": самарец рассказал, что могло стать причиной смертельного ДТП в ТурцииВынес из автобуса мертвую девочку: самарец рассказал подробности страшного ДТП в ТурцииНародные приметы на 4 августа 2021 года: что нельзя делать в этот день
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гадания
Хиромант раскрыл значение короткой линии жизни
Гадания
Приметы на 3 августа: что нельзя делать в этот день