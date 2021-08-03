Как защитить и очистить дом от негативной энергетики

Если аура дома испорчена, то само пространство слабеет и заселяется сущностями и духами, негативно влияющими на жизнь.
Об этом рассказала астролог, ясновидящая Маргарита Мартынова.
У дома есть иммунитет, как у живого существа. Если аура дома сильна, то никакой злой человек или проблема туда не смогут зайти — это мудрость наших предков. Все проблемы вообще возникают всегда на энергетическом уровне, и решать их возможно с помощью энергии.
В этом случае очень важно очистить саму ауру квартиры. Однако прежде чем приступать к этому процессу, следует начать с себя. Например, принять ванну с солью, подчеркнула астролог.
Затем первое, что нужно сделать — провести окуривание помещения такими травами, как чертополох или зверобой. После этого нужно пройтись по квартире, окропляя углы святой водой.
После окуривания и омовения очень важно поработать со звуком (с колокольчиками). Они отпугивают сущности и очищают ауру дома. Нужно позвенеть три раза в каждой комнате, особенное внимание уделяют пространству перед входом.
Заключительным этапом станет очищение рук. Ясновидящая посоветовала помыть их с мылом под проточной водой, нанести соль и еще раз смыть.