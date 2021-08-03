Как защитить и очистить дом от негативной энергетики

Если аура дома испорчена, то само пространство слабеет и заселяется сущностями и духами, негативно влияющими на жизнь.

Об этом рассказала астролог, ясновидящая Маргарита Мартынова.

У дома есть иммунитет, как у живого существа. Если аура дома сильна, то никакой злой человек или проблема туда не смогут зайти — это мудрость наших предков. Все проблемы вообще возникают всегда на энергетическом уровне, и решать их возможно с помощью энергии.

Если жильцы постоянно ссорятся и скандалят, то в доме могут начать мигать лампочки, болеть домашние питомцы и засыхать цветы. Также могут участиться поломки бытовой техники — стиральных машин, телевизоров, холодильников и так далее. Странные шумы, шорохи, звуки и запахи, которые появляются и исчезают, а также отток сил — все это говорит о плохой энергетике в доме.

В этом случае очень важно очистить саму ауру квартиры. Однако прежде чем приступать к этому процессу, следует начать с себя. Например, принять ванну с солью, подчеркнула астролог.

Затем первое, что нужно сделать — провести окуривание помещения такими травами, как чертополох или зверобой. После этого нужно пройтись по квартире, окропляя углы святой водой.

После окуривания и омовения очень важно поработать со звуком (с колокольчиками). Они отпугивают сущности и очищают ауру дома. Нужно позвенеть три раза в каждой комнате, особенное внимание уделяют пространству перед входом.

Очищать помещение лучше всего с использованием такого элемента, как огонь. Для этого подойдут церковные свечи, желательно окропленные святой водой. Нужно взять их в руки и медленно ходить из комнаты в комнату, читая « Отче наш» .

Заключительным этапом станет очищение рук. Ясновидящая посоветовала помыть их с мылом под проточной водой, нанести соль и еще раз смыть.